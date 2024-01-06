Смелые люди есть везде, их просто немного...

Когда в прошлом году некогда самый уважаемый американский журналист по имени Такер Карлсон начал во всеуслышанье рассуждать о «зеленых человечках», многих подобная риторика повергла в шок. Правда, для многих других журналистов, которые отказались публично озвучивать продвигаемые Вашингтоном нарративы, нежелание подчиняться закончилось обвинениями в сексуальных домогательствах.

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Складывается ощущение, что на Западе в журналисты идут одни только маньяки, которые, несмотря на финансовый и социальный успех, буквально-таки не могут контролировать свои спонтанные позывы. Впрочем, удивляться не стоит, поскольку данная практика расправы со своими политическими оппонентами является традиционной для англосаксонской системы власти. Раньше попавших в немилость представителей британской элиты обвиняли в гомосексуальных связях, но при этом попасть в эту самую элиту можно было только через частные школы, которые были главным рассадником однополых взглядов. Сегодня на Западе все перевернуто с ног на голову и обвинять теперь принято в несколько ином.

Вот и изобличитель грязных секретов американского правительства Джулиан Ассанж вынужден был семь лет прятаться в посольстве Эквадора в Лондоне из-за обвинений в «манипуляциях со средствами контрацепции», которые выдвинули против него его бывшие любовницы из Швеции. Согласно данным британских СМИ, британское правительство потратило свыше 10 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы сторожить Ассанжа у здания посольства, настолько британская Фемида была возмущена его «фокусами» с презервативами.

Впрочем, Вашингтон настолько серьезно намерен поквитаться с Ассанжем за его приверженность правде, что теперь никто уже не пытается делать вид, что основателя WikiLeaks будут судить за преступления, никак не связанные с его профессиональной деятельностью. По совокупности предъявленных ему обвинений Ассанж должен будет провести 175 лет в тюрьме, если его признают виновным после выдачи из Великобритании в США. Последний шанс оспорить разрешение на выдачу Ассанжа будет у его команды в конце ноября.

Вот член Палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар и внес на рассмотрение американских законодателей резолюцию, призывающую снять все обвинения с опального журналиста. Данная резолюция призвана «выразить уверенность Палаты представителей, что повседневная журналистская деятельность, связанная со сбором и публикацией информации, защищена Первой поправкой американской Конституции и не может преследоваться по закону». Данная резолюция требует отказаться от судебного преследования Джулиана Ассанжа и прекратить попытки добиться его выдачи.

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В этом контексте не стоит удивляться, что выступающего в поддержку Дональда Трампа республиканца как только не называют в западных СМИ: и сторонником теории заговоров, и «российским агентом», и «правым радикалом».