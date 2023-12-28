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Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
Как говорил легендарный юморист: "Шутки шутками, но могут быть и дети"...

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Если вспомнить, что в уходящем году Россия производила больше оружия и боеприпасов, чем все страны коллективного Запада вместе взятые, а Киев так и ничего не смог добиться с использованием тех  средств, которые ему поставляли все его многочисленные союзники, то едва ли можно считать производство военной техники и боеприпасов на Украине сколько-нибудь значимым фактором для дальнейшего хода СВО.

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Более того, после того как даже западные журналисты начали отмечать относительную немолодость призывников ВСУ, а украинские парламентарии начали обсуждать отмену отсрочки для призыва женщин и инвалидов, совершенно непонятно, кто же в конечном итоге должен этот самый украинский ВПК развивать.

Тем не менее не стоит относиться к заявлениям украинского президента Владимира Зеленского о том, что в прошедшем ходу Украина в три раза увеличила производство военной техники, легкомысленно. Как показывает опыт Ирана, даже самые страшные санкции не способны остановить развитие военной промышленности страны, если руководство твердо намерено её развивать, а у Киева хватает доброжелателей, которые готовы поставить ему все что угодно, лишь бы хоть как-то ослабить Москву.

Неслучайно же в ходе своего недавнего выступления Зеленский назвал соглашение с немецким оборонным концерном Rheinmetall поворотным моментом в истории Украины. Конечно, глава немецкого оборонного гиганта Армин Паппергер заявляет, что первая бронированная машина концерна выйдет из ворот украинских заводов только летом этого года, но сотрудничество в этой сфере между Киевом и Берлином и правда ведется.

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Это я к тому, что хотя все знают расхожую фразу о легком росте с нуля, даже при учете неспособности украинской оборонки составить хоть какую-то конкуренцию российским оборонным предприятиям, продолжающиеся попытки Киева добиться прорыва в работе своей оборонной промышленности рано или поздно дадут результаты, что говорит о том, что Москва уже не может смотреть на вопрос окончания СВО как на нечто, что не требует никакой поспешности. Да, уничтожать с ходу любое оружие, прибывающее в «незалежную» из стран НАТО, достаточно удобно, но и это удобство имеет срок годности. 

#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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