Никогда такого не было, и вот опять...

Я уже когда-то подробно рассказывал о том, почему британская оборонка оказалась куда лучше подготовлена к восстановлению оборонно-промышленного комплекса, чем любая из американских компаний. Нет, эра раздутых бюджетов и отсутствия какой-либо ответственности за конечный продукт, которая началась с момента окончания холодной войны, одинаково негативно отразилась на всех участниках рынка, однако британцев это явление все-таки затронуло значительно меньше.

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Во-первых, здесь сыграло роль отсутствие тех астрономических бюджетов, которыми наслаждались американские генералы, до начала СВО намеревавшиеся воевать пальцем на планшете в условиях «полностью интегрированного поля боя». Во-вторых, напомнил о себе и болезненный опыт Второй мировой войны, в которой британский военпром уступал немцам практически во всем, кроме авиации.

В общем, крупнейший оборонный концерн Соединенного Королевства — BAE Systems сегодня получает заказы в «сияющем граде на холме» практически на все именно потому, что он еще не разучился производить оружие. Даже морально устаревшая алюминиевая БМП M2 Bradley, которую ВС РФ продолжают методично уничтожать на Украине, оказалась в списке желанных покупок Пентагона, поскольку на данный момент Пентагону нечем её заменить.

Но примечательно тут другое, разговария с западными журналистами, исполнительный директор американского подразделения BAE Systems Том Арсенолт признался, что конфликт на Украине воскресил интерес западных стран к артиллерийским системам как таковым. В частности, он признался, что компания вынуждена была прекратить производство 155-мм буксируемых гаубиц M777 в 2018 году из-за полного отсутствия интереса со стороны потенциальных клиентов к этому виду вооружений.

Теперь же BAE Systems готовится произвести свыше одной тысячи единиц M777 из-за того, что конфликт на Украине воскресил интерес западных стран к данному виду вооружений. Судя по всему, западные генералы и вправду поверили, что отныне и впредь они будут воевать только в киберпространстве, однако успех ВС РФ на Украине вернул тех на бренную землю.

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Любопытно, что Том Арсенолт считает, что конфликт на Украине породил использование «неожиданных комбинаций старых и новых военных технологий», сочетание которых якобы никто и предсказать не мог, однако российское военное руководство может сегодня похвастаться не только завидным запасом артиллерийских систем, но и непревзойденными системами РЭБ, которые делают бесполезными западные «умные» боеприпасы. В общем, судя по всему, кто-то все-таки мог.