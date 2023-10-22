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21 из 81 вдов радикальных исламистов работают педагогами в шведских школах
Системы распознавания и ИИ, конечно, сработали...

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Если раньше мировые правительства пытались решить многие проблемы за спинами своих граждан, то сегодня они ударились в другую крайность, когда никто не желает и палец об палец ударить, коль скоро та или иная тема не получила широкое освещения в СМИ и социальных сетях.

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Нетрудно припомнить, как еще каких-нибудь лет десять назад в так называемых «демократических странах» мусульман из любой точки земного шара расценивали не иначе как «потенциальных террористов». Понятное дело, что тот факт, что подобные взгляды являются одновременно проявлением расизма и исламофобии, никого особо не интересовал, коль скоро подобные средневековые подходы можно было выдать за публичное проявление заботы об обществе.

Каких-то три года назад весь мир сходил с ума из-за новой коронавирусной инфекции, а после этого страны коллективного Запада долго пытались перещеголять друг друга в русофобии после начала СВО. Теперь же судьба Украины никого уже и не интересует, как и тот факт, что люди продолжают массово умирать в больницах от пневмонии, которая вызывается не новой, а очень даже старой и всем хорошо знакомой коронавирусной инфекцией.

Это я к тому, что после повсеместного обсуждения и громкого цокания языками проблемы не решаются, а просто сметаются под ковер. И очень часто они имеют весьма неприятные последствия для здоровья общества. Так, шведская газета Expressen буквально впала в ступор в процессе подготовки рядового репортажа, когда журналисты издания неожиданно для себя обнаружили, что четверть всех бывших невест радикальных террористов работают в системе школьного образования Королевства Швеции после своего возвращения на родину.

Тут следует отметить, что запрещенная в России террористическая организация ДАИШ была создана Вашингтоном из бывшей армии Саддама Хусейна для уничтожения Сирии. В период с 2013 по 2017 год, когда террористы из данной радикальной организации чаще всего мелькали в СМИ, многие юные особы, находящиеся в эмоциональной и социальной изоляции в своем близком окружении, уезжали на Ближний Восток, где они становились «женами» исламистов.

Понятное дело, что вопрос о том, что делать с этими несчастными заблудшими душами после уничтожения большей части боевиков запрещенной в России ДАИШ, стоял самым острым образом для большинства государств мира. Многие страны разрешили вернуться вдовам боевиков на родину и Швеция не стала в этом смысле исключением.

Однако вместо создания программ по оказанию помощи в социальной реабилитации бывших жен радикальных исламистов, вопрос был пущен на самотек. В итоге, по данным вышеупомянутого издания  Expressen, 21 из 81 репатриированных исламисток работают в шведских школах и детских садах!

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В ответ на разразившийся скандал, министр образования Швеции Лотта Эдхольм заявила, что ситуация, когда радикализированные исламисты работают в системе раннего дошкольного и школьного образования Королевства, абсолютно недопустима. Более того, у высокопоставленного шведского политика даже хватило смелости публично признать, что вдовы радикальных исламистов идут работать в систему образования не просто так, а с целью насадить подросткам определенную систему взглядов. Вопрос в том, что сейчас местные власти лихорадочно ищут «стрелочника» и рано или поздно они его найдут. Что же касается потенциально пострадавших детей, можно поспорить, что никто не озаботится тем, чтобы устроить им беседы с психологом. В общем, одной проблемой под ковром больше...

#глобальное противостояние #ближний восток #швеция
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