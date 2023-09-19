Скоро у дразнилки "кошка бросила котят" появится новое окончание...

Я уверен, что если поискать американские газеты двадцатых-тридцатых годов прошлого века, то никаких упоминаний о бедственном положении американского населения мы в них не найдем, ведь термин «Великая депрессия» был придуман историками спустя много лет после окончания того страшного кризиса. Вот и сегодня американская и европейская пресса продолжает обсуждать все что угодно, только не бедственное положение населения стран коллективного Запада.

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Чего только стоит новость о том, что крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС под названием Lidl отказывается от ввоза свежих овощей и фруктов по воздуху из экзотических стран. При этом речь идет о достаточно серьезных объемах поставок, поскольку открытая в Германии в 1930 году сеть супермаркетов сегодня насчитывает 12 тысяч магазинов по всей Европе. Понятное дело, что подобное решение больно ударит по развивающимся странам, которые и поставляют манго, папайю и прочие экзотические яства на столы европейских господ.

Кстати, руководство сети объясняет свое решение не резким падением покупательной способности своих клиентов, а соображениями борьбы с изменением климата, мол, доставляемые по воздуху фрукты и овощи наносят «непоправимый вред» окружающей среде. При этом какие-то фрукты уже достаточно давно не доставляются в магазины Lidl, которые по своей классификации являются дискаунтерами, то есть магазинами для самых бедных (или самых экономных). Проще говоря, та же самая папайя уже была не по карману европейцам задолго до начала «климатической истерии», которая захватывает все новые и новые страны коллективного Запада.

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Допуская постепенное снижение качества продуктов питания, европейские и американские политики сохраняют некое подобие благополучия в управляемых ими странах, не наступая при этом на пятки агропромышленным гигантам Старого и Нового света. Однако эти перемены, незаметные на первый взгляд, приводят к тому, что дядя Сэм сегодня ни рекрутов днем с огнем не может найти, ни гиперзвуковое оружие самостоятельно разработать...