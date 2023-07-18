В данный момент Германия не располагает ни одной боеспособной дивизией. Как она дошла до жизни такой?

Международное информационное агентство Reuters сообщает, что в данный момент Германия не располагает ни одной полноценной боеспособной дивизией!

Несмотря на громкую риторику, де-факто немцы планируют создать первую боеспособную дивизию только к 2025 году. Немецкие военные и политики признают, что помощь Украине ослабляет их собственную армию, и так находящуюся в крайне неприглядном состоянии.

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Небольшой исторический экскурс для читателей. После того, как Германия проиграла Первую мировую войну, её серьезно ослабили и унизили по итогам Версальского мира. Немцам фактически запретили иметь полноценную армию. Рейхсвер был ограничен стотысячным контингентом. Современное вооружение (танки, авиация, тяжелая артиллерия) было запрещено. Но даже в те «годы унижения» немецкая армия насчитывала в своем составе десять дивизий, вполне боеспособных. Более того, в межвоенный период немецкая армия проводила учения чаще победителей — французов и англичан.

После поражения немцев во Второй мировой войне Бундесвер в «лучшие годы» насчитывал в своих рядах до полумиллиона человек (а ведь была ещё Национальная народная армия ГДР — 120 000 военнослужащих).

Короче говоря, Германия никогда не находилась в таком жалком (с военной точки зрения) состоянии, как теперь. Долгие годы сокращения финансирования армии не прошли даром. А теперь ещё и поддержка Украины, оттягивающая на себя немецкое снаряжение и вооружение.

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Вполне возможно, что в реальности немцы не сумеют создать полноценную дивизию и в 2025 году.