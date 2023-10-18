Российский президент также пригласил представителей США «на чаепитие»

Российский президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров, что американские политики могли бы забрать свое оружие с Украины.

А затем — приехать в Россию, пить чай и кушать блины.

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Так лидер Российской Федерации отреагировал на один из вопросов, в котором приводилось утверждение американского президента Джо Байдена о том, что Россия якобы проиграла «украинский конфликт».

В. В. Путин.

На это Владимир Путин резонно заметил, что если Россия уже проиграла, то зачем Штатам поставлять киевскому режиму баллистические ракеты ATACMS? После этого последовала шутка российского президента про блины и чаепитие.

MGM-140 ATACMS — твердотопливная тактическая ракета класса «земля — земля», дальность действия — до 300 километров.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS

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Производится американской корпорацией Lockheed Martin Corporation. Применялась американцами в Ираке. Сейчас — поставляется на Украину, первое упоминание применения этого оружия со стороны ВСУ относится к 17 октября 2023 года.