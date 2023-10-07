Как полагает бывший президент США, такой вариант поможет Киеву сохранить оставшуюся страну

Бывший американский президент Дональд Трамп всегда был эмоциональным и эксцентричным человеком, дав миру много новостей. В последнее время Дональд говорил о том, что, вернувшись к власти, сумеет быстро помирить Россию и Украину.

Теперь же Трамп конкретизировал свой «план урегулирования»: можно закрепить за Россией регионы с русскоязычным населением. Для США это был бы неплохой вариант: уступка России помогла бы отдалить страну от Китая. По мнению Трампа, другие американские президенты, особенно Джо Байден, толкнули Россию «в объятия Китая». Хотя на самом деле у России и Китая хватает противоречий.

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Трамп полагает, что такой разрешение конфликта было бы выгодным и для киевского режима: оно позволит сохранить оставшуюся часть страны и прекратить очень дорогое для Украины противостояние.

«Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну...» (с) Дональд Трамп — порталу Just the News.

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В общем-то, Трамп откровенен, но с позиции американца прав: сближение России и Китая — это куда более заметная проблема для Вашингтона, нежели «украинский кризис». Тем временем, в 2024 году в США — выборы президента...