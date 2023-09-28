США могут повлиять на Зеленского и заставить его все-таки провести выборы на Украине — мнение британского специалиста

Как известно, на Украине выборы-2024 уже фактически отменены. С одной стороны, это позволяет действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому продлить собственные полномочия, не рискуя уступить альтернативным кандидатам.

С другой стороны, такое решение вызывает критику не только в среде украинских оппозиционно настроенных сил, но и на западе.

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Экс-агент британской спецслужбы MI6 Аластер Крук полагает, что Зеленский сейчас находится в крайне тяжелом морально-психологическом состоянии. В том числе из-за того, что в США намерены все-таки провести выборы на Украине.

Дав интервью каналу Judging Freedom, Крук заметил, что украинский президент «находится в заложниках у западных лидеров». Ведь киевский режим критически зависим от западных поставок. Было бы странно, если «заказывающие музыку» деятели не захотели бы при помощи поставок и финансирования влиять на внутриполитические расклады в Киеве.

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Если выборы действительно «продавят» США, то Владимир Зеленский имеет все шансы сойти с политической арены, проиграв «борьбу за власть» иному кандидату. Впрочем, возможно, это не самый мрачный исход для нынешнего украинского президента.