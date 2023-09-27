Ряд источников утверждает: бывшие подчиненные Пригожина вернулись под Бахмут

Телеканал CNN сообщает о том, что под Артемовском вновь были замечены силы ЧВК «Вагнер». При этом, иностранный источник ссылается на данные из ВСУ.

Телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что в зону СВО возвращаются многие бойцы ЧВК «Вагнер». Изначально не все из них присоединились к мятежу Евгения Пригожина. Отряд под командованием «Седого» сейчас вербует бойцов с белорусского и африканского «направлений».

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«Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда» — приводят в CNN слова одного из бойцов ВСУ.

Возвращение «музыкантов» может заметно повлиять на обстановку под Артемовском, бои за который шли не один месяц.

По данным канала «Рыбарь», пока не ясно, под чьим началом будут находиться отряды ЧВК «Вагнер» (Минобороны или Росгвардии). Ранее пресс-секретарь президента В. В. Путина Дмитрий Песков отметил, что структуры под наименованием ЧВК «Вагнер» де-юре нет в природе, дальнейшую судьбу «оркестра» предсказать сложно.

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Но вряд ли любая правительственная структура откажется от людей с таким боевым опытом. И вот, судя по упомянутым выше источникам, «вагнеров» уже опять используют в СВО.