Об этом он сказал в интервью ABC

О переговорах между Россией и Украиной говорят очень долго, фактически — почти с самого начала СВО. При этом, обе стороны убеждены, что требования визави неприемлемы, каждая сторона пытается достичь лучших условий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу АВС, что Украина пойдет на переговоры, если Россия выдвинет такую инициативу.

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«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры» — заявил Блинкен. Очень странное заявление американского политика, ведь российский президент В. В. Путин неоднократно заявлял о том, что Москва готова к переговорам. При этом лидер Российской Федерации неоднократно упоминал об односторонних уступках Киеву, после которых ситуация не становилась лучше:

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей» (с) В. В. Путин. 29 июля 2023 года. РБК.

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Совсем недавно, в начале сентября, президент России подчеркнул, что возможность возвращения к переговорному процессу сохраняется. Однако никаких сигналов со стороны Киева не видно. Так что заявление Энтони Блинкена странное. Возможно, это попытка в очередной раз обвинить Россию. А может — это ещё и сигнал Киеву о том, что ставка на успехи ВСУ не сработала и нужно переходить к дипломатическим методам.