Бывший советник Леонида Кучмы убежден: украинский президент в истерике из-за проблем с людскими ресурсами

Судя по всему, летнее контрнаступление ВСУ дорого обошлось для украинцев, раз об этом уже открыто говорят политики в Киеве.

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«Почему истерика еще такая у Зеленского, потому что нет живой силы и огромные потери...» — так Олег Соскин объяснил состояние Владимира Зеленского.

Впрочем, проблемы с пополнениями у ВСУ не только из-за потерь или бегства украинских мужчин в Европу. Украинские военкоматы часто берут взятки и фактически срывают процесс пополнения ВСУ.

Мобилизация молодых здоровых мужчин — это всегда удар по экономике. В свое время французы в годы Первой мировой сумели поставить под ружье свыше восьми миллионов человек.

Но такое напряжение обернулось не только экономическим кризисом, но и проблемами с воспроизводством населения. Преодолеть эти неурядицы до начала уже Второй мировой французы так и не сумели.

Существует такое «историческое правило», согласно которому 1 миллион населения позволяет снабжать и пополнять одну дивизию. На этом основании можно сделать определенные выводы о том, сколько ещё мужчин может выставить ВСУ.