Российский президент полагает, что на линии соприкосновения «без перемен»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на рабочей встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником заявил, что на Донбассе «ситуация на линии соприкосновения стабильная».

Скорее всего, В. В. Путин имел в виду не только ЛНР и ДНР, но и «расклад сил» на линии соприкосновения в целом. Ведь ранее российский лидер неоднократно говорил о том, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» провалилось.

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Помимо сказанного выше, Владимир Владимирович также заметил, что киевский режим совсем не бережет своих людей. «Но это их дела и их проблемы».

Можно предположить, что нынешнее украинское руководство кровно заинтересовано в том, чтобы продемонстрировать «дорогим западным партнерам» хоть какие-то успехи, пусть даже локальные.

Однако, В. В. Путин заметил и ещё кое-что: без обеспечения безопасности республики (ЛНР) не получится развивать регион. Пока не совсем понятно, как будут решать упомянутую президентом проблему. Ведь «стабильная ситуация» не сможет стать эффективным решением: вряд ли силы киевского режима оставят в покое Донецк и Луганск.