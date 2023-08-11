Одобренный Владимиром Мединским учебник описывает распад СССР как трагедию

Современные политические события сподвигли власть на изменения в системе образования. Вот и новый учебник по истории России заметно отличается от предыдущих версий. Один из соавторов нового учебника — Владимир Мединский, бывший министр культуры Российской Федерации.

В новом учебнике довольно много времени уделено современным событиям, но не только им. Дело в том, что были заметно изменены описания исторических событий в отечественной истории, начиная с 1970-х годов. Подвергся серьезной критике период «перестройки», когда советским лидером являлся М. С. Горбачев.

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Сам Горбачев в новом учебнике фактически назван дилетантом. Его необдуманная, дилетантская политика, по мнению авторов, привела к необратимому процессу, который завершился распадом Советского Союза.

Б. Н. Ельцин и М. С. Горбачев

«Одним из важнейших направлений начатой Горбачевым демократизации политической системы стало создание «народных фронтов». Как правило, руководящая роль оказывалась у представителей националистических и сепаратистских организаций. В республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия. Итогом этого стал развал Советского Союза - что стало крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века...»

Ранее российский президент В. В. Путин неоднократно называл распад СССР самой заметной катастрофой XX века.

При этом, долгие годы в России власть крайне редко негативно отзывалась о Горбачеве или Ельцине. Тогда как для масс простого населения эти деятели были, мягко говоря, нелюбимыми.