Хотя Израиль твердо вознамерился уничтожить ХАМАС и все его военные объекты в секторе Газа, сотни невиновных палестинцев пострадали от воздушного вторжения. Именно на этом и основывается позиция Иранской республики, в отношении угроз еврейскому государству.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян, совершающий в эти дни рабочую поездку по странам союзникам на Ближнем Востоке (такие как Ирак, Сирия и Ливан), продемонстрировал популярность, которой пользуется исламская республика в этом регионе. Кроме того, учитывая нынешнюю ситуацию в Израиле, репутация Ирана, скорее всего, возрастет.

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В Бейруте (Ливан) после переговоров с лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян заявил, что Израиль может пострадать от «сильного землетрясения», если продолжит атаку на сектор Газа. Он также заявил, что Иран может вмешаться в войну если израильская армия начнёт наземное контрнаступление на территории палестинского анклава в секторе Газа, сообщает ABC News.

Также, во время своего визита в Ливан министр иностранных дел Ирана заявил, что существует риск того, что Хезболла, исламистское ополчение, лояльное Ирану и Хамасу, может присоединиться к конфликту, если конфликт в секторе Газа продолжится, в связи с чем война на Ближнем Востоке разрастётся.

Фактически, Хоссейн Амир-Абдоллахиян заявил на пресс-конференции в Бейруте, что «Хезболла» рассматривает сценарий войны против Израиля, поэтому эта исламистская группировка может принять меры против еврейского государства в ближайшем будущем, если армия Израиля не прекратит бомбардировки в палестинском анклаве.

Таким образом, Израиль может считать этот сценарий своей непосредственной угрозой, поскольку, по оценкам экспертов, они действуют из другой страны, а также имеют 150 000 ракет, которые могут поразить любую точку в Израиле.

Хотя Израиль твердо вознамерился уничтожить ХАМАС и все его военные объекты в секторе Газа, сотни невиновных палестинцев пострадали от воздушного вторжения. Именно на этом и основывается позиция Иранской республики, в отношении угроз еврейскому государству.

Кроме того, боевые действия между израильской армией и «Хезболлой» не является чем-то новым, поскольку эта организация очень похожа на ХАМАС, и у них есть общие точки зрения, к тому-же Ливан не признает Израиль как государство, поэтому дипломатия в их взаимоотношениях не рассматривается.

«Хезболла учла все сценарии, и Израилю пора остановить действия против населения Газы, потому что через несколько часов будет поздно. Любой шаг Хезболлы вызовет огромное землетрясение в отношении сионистов», — заявил Хоссейн Амир-Абдоллахиян, прямо угрожая Израилю, в случае их вторжения в сектор Газа.

Однако, если учитывать последнее заявление министра иностранных дел Ирана, можно предположить региональную дипломатическую готовность урегулировать конфликт, поскольку Хоссейн Амир-Абдоллахиян прямо заявил, что «все еще есть возможность работать над инициативой (чтобы положить конец войне), но завтра может быть слишком поздно».

Абдоллахиян подчеркнул, что лидеры сопротивления единодушно готовы принять ответные меры в связи с ситуацией в секторе Газа, и все они готовы действовать единым фронтом в случае ухудшения ситуации. Иран ясно выразил свою поддержку ХАМАС, палестинской группировке. На этой встрече Абдоллахиян также встретился с официальными представителями Ирака, Сирии и Ливана. Министр отметил, что возможность открытия нового фронта в этом регионе зависит от того, как Израиль будет действовать в секторе Газа.

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7 октября, вооружённые силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и начали операцию под названием "Буря Аль-Акса". Тысячи боевиков проникли на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и более сотни заложников. В свете этих событий премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, объявил о том, что страна находится в состоянии войны.