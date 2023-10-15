Мы своих граждан не бросим, но они заплатят за это.

Правительство США заявило, что в следующий понедельник предложит американским гражданам, находящимся в Израиле, и их ближайшим родственникам эвакуироваться по морю с севера израильского города Хайфа на Кипр, сообщил представитель посольства США в Израиле. Соединенные Штаты планируют начать эвакуацию завтра, в понедельник.

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Таким образом, представитель посольства подтвердил заявление, которое ранее было опубликовано на сайте посольства США. Посольство США в Израиле не уточнило, сколько человек будет эвакуировано морским путём, но уточнило, что «посадка будет осуществляться в порядке очереди и с учетом ограниченного пространства». Процесс эвакуации начнется в восемь утра по местному времени. Каждый пассажир должен подписать обязательство возместить правительству США расходы по их эвакуации. Также разрешено будет взять только одно место багажа до 22 килограмм на человека.

Кроме того, США начали переброску авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Заявление сделано на фоне эскалации напряженности в секторе Газа и признаков того, что Вооруженные силы Израиля готовятся к наземному вторжению в сектор Газа. Авианосец направился в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил США. Ударная группа «будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников

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Есть мнение что присутствие США направлено на то, чтобы подать сигнал сдерживания Ирану и таким группировкам, как «Хезболла», а также с целью воспрепятствовать им воспользоваться ситуацией для нападения на Израиль.