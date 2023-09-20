Нейротехнологическая компания основанная Илоном Маском, Neuralink, объявила о наборе добровольцев для вживления микрочипа в мозг для управления компьютером и мобильным телефоном силой мысли





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Изображение с сайта gxpnews.net

Нейротехнологическая компания основанная Илоном Маском, Neuralink, объявила о наборе добровольцев для вживления микрочипа в мозг для управления компьютером и мобильным телефоном силой мысли. Компания основанная ещё в 2016 году на днях объявила о том, что получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях с параличом всех конечностей. Несколько месяцев назад стартап Илона Маска, Neuralink, получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на свое первое клиническое исследование на людях. Но сегодняшняя новость заключается в том, что компания Neuralink, также получила одобрение независимого наблюдательного совета на начало набора пациентов для своего первого клинического исследования на людях, что представляет собой новой вехой в истории, когда достигнут прогресс в технологии будущего создания нейроинтерфейса мозг-машина. Участникам клинического испытания предстоит операция по имплантации чипа с помощью робота, разработанного компанией Neuralink. Основная цель — позволить людям управлять курсором или клавиатурой компьютера, с помощью своих мыслей. «Мы рады сообщить вам о том, что мы получили одобрение независимого институционального наблюдательного совета и нашей первой больницы, которая начнет набор участников для нашего первого клинического исследования на людях», — заявил представитель Neuralink. «Испытание инновационного медицинского устройства для нашего полностью имплантируемого беспроводного интерфейса «мозг-машина» направлено на оценку безопасности нашего имплантата и хирургического робота, а также на оценку первоначальной функциональности нашего BCI, позволяющего людям с параличом управлять устройствами». ", - добавил представитель компании. Начался набор участников-добровольцев клинических испытаний по вживлению чипа в головной мозг людям с параличом всех конечностей. Об этом сообщается на сайте компании Neuralink. Несмотря на этические проблемы и вопросы по поводу безопасности всего этого безумного процесса, одобрение регулирующих органов клинических испытаний на людях стало важной вехой в этом амбициозном проекте. Другими словами, Neuralink стремится создать прямую связь между человеческим мозгом и компьютерами, чтобы улучшить когнитивные способности и способствует решению различных неврологических заболеваний. Илон Маск выразил свое видение того, что Neuralink может стать своего рода «цифровой нервной системой», которая позволит людям идти в ногу со временем и совершенствовать свои собственные возможности с помощью технологического процесса. Это первое клиническое исследование будет сосредоточено на привлечении пациентов с параличом, особенно тех, кто пострадал от травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС или болезнь моторных нейронов). Участникам предстоит операция по имплантации чипа в головной мозг с помощью робота R1, разработанного компанией Neuralink. Основная цель — позволить людям управлять курсором, клавиатурой компьютера или мобильным телефоном, используя только собственные мысли.

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Хотя Neuralink не уточнила, сколько добровольцев примет участие в этом клиническом исследовании, предполагается, что испытание продлится в течение шести лет. Представитель компании также добавил, что даже если устройство окажется безопасным и эффективным в клинических испытаниях на людях, пройдут годы, прежде чем оно выйдет в серийное производство.