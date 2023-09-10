MediaTek успешно разработала первый в мире 3 нм процессор, который появится на рынке в следующем году в составе флагманского семейства процессоров MediaTek Dimensity.





Изображение с сайта http://ipkey.com.ua

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MediaTek успешно разработала первый в мире 3 нм процессор. Этот процессор появится на рынке в следующем году в составе флагманского семейства процессоров MediaTek Dimensity. На данный момент подробностей о СнК нет, за исключением того, что он изготовлен по 3 нм технологии TSMC.

Недавно компания в области производства процессоров для мобильных устройств MediaTek объявила о том, что она успешно разработала свой первый чип с использованием 3-нанометрового технологического процесса на производственной базе тайваньской компании TSMC. В нём присутствует ряд улучшений по сравнению с технологическим процессом предыдущего поколения. Компания MediaTek заявляет, что по сравнению с 5-нанометровыми чипами предыдущего поколения 3 нм техпроцесс позволит увеличить скорость до 18% при общем снижении энергопотребления на 32%; также это позволяет увеличить логическую плотность на 60%, таким образом улучшив вычислительную мощност

MediaTek сообщает что данный чип планируется использовать в качестве процессора флагманского семейства Dimensity, надеясь, что он в скором времени начнёт появляться в новых мобильных моделях, которые планируются к выпуску во второй половине следующего года. Массовое производство стартует в течение следующего года. Это даст возможность усовершенствовать процесс производства, пока не будет достигнуто массовое производство для тех брендов, которые выберут новый чип. Благодаря разработке 3 нм процессора MediaTek опередил своего исторического и крупнейшего конкурента, компанию Qualcomm. А это в свою очередь позволит контролировать цены на микропроцессоры при наличии здоровой конкуренции. Новые процессоры планируется использовать в мобильных устройствах и гаджетах, а также в смарт автомобилях.



