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В США опробуют новый вид казни - азотную гипоксию
В скором времени ожидается казнь Кеннета Юджина Смита, одного из приговорённых за убийство жены священника в штате Алабама.

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Изображение с сайта mirtesen.ru

В скором времени ожидается казнь Кеннета Юджина Смита, одного из приговорённых за убийство жены священника в штате Алабама.

В прошлом году в американском штате Алабама попытались казнить Кеннета Юджина Смита, с помощью смертельной инъекции, но казнь отменили из-за проблем с инъекцией. Это был второй подобный случай в штате за два месяца, когда не удалось казнить заключенного, и третий с 2018 года. На следующий день после отмены казни Смита губернатор Кей Айви объявила о приостановке казней, чтобы провести внутреннюю проверку процедур смертельных инъекций.

Смит был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство жены проповедника в 1988 году. Генеральный прокурор Алабамы заявил, что пришло время привести в исполнение смертный приговор.

«Это смешно, что Кеннету Смиту удавалось избегать смертного приговора в течение почти 35 лет после того, как он был признан виновным в отвратительном заказном убийстве невинной женщины Элизабет Сеннетт», — заявил в пятницу генеральный прокурор Стив Маршалл в своем заявлении.

Сеннетт была найдена мертвой 18 марта 1988 года в доме, в котором она жила вместе со своим мужем на Кун-Дог сементери роуд в округе Колберт в Алабаме. Прокуроры заявили, что Смит был одним из двух мужчин, каждому из которых супруг покойной заплатил по 1000 долларов за убийство Сеннетт. Сообщается что он был по уши в долгах и хотел получить деньги по страховке.

Убийство и разоблачение того, кто стоял за ним, потрясли небольшую общину на севере Алабамы. Другой мужчина, осужденный за убийство, был казнен в 2010 году. Как следует из судебных документов, Чарльз Сеннетт, муж жертвы и пастор Церкви Христа, покончил с собой, когда следствие обратило внимание на него, как на возможного подозреваемого.

Генеральная прокуратура Алабамы в пятницу обратилась к Верховному суду штата с просьбой назначить дату казни 58 -летнего заключенного, приговоренного к смертной казни Кеннета Юджина Смита. Сообщается что, метод азотной гипоксии, никогда не использовался.

Азотная гипоксия возникает, когда заключенных заставляют дышать только азотом, лишая их кислорода, что и вызывает их смерть. Азот составляет 78% воздуха, вдыхаемого человеком, и безвреден при вдыхании с кислородом. В чистом виде, лишённый углекислого газа, азот не раздражает нервные рецепторы в лёгких и не вызывает мучительного приступа удушья. Лишённый кислорода человек за 40 секунд теряет сознание и ещё через некоторое время останавливается сердце.

Хотя сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным, оппоненты сравнивают его с экспериментами на людях. Некоторые российские и зарубежные средства массовой информации сравнивают данный метод с методами нацисткой Германии времён Второй мировой войны.

Американский штат Алабама разрешил азотную гипоксию в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать его для приведения в исполнение смертного приговора. Оклахома и Миссисипи также разрешили данный метод, но ещё ни разу не использовали его.

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#азотная гипоксия #казнь в алабаме #кеннет юджин смит
Источник: mirtesen.ru
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