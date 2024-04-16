О стратегии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, с одной стороны, мог попытаться обмануть американскую администрацию, а с другой – проверить наличие ядерного оружия у Ирана. В результате атаки на иранское консульство в Дамаске, Израиль оказался в сложной ситуации, где каждый шаг имеет свои последствия.

После того, как Иран нанес серию ударов по целям в Израиле, многие задаются вопросом: зачем руководству Израиля вообще нужно было приказывать атаковать иранское консульство в Дамаске? Это важный вопрос, потому что нападение на дипломатическое представительство считается нападением на саму страну, которую оно представляет. В Израиле об этом знали, но все равно решили атаковать.

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Если они были осведомлены о возможных последствиях и все же продолжили, значит, они были готовы к ответным действиям Ирана против израильских дипломатических миссий. Иран пошел еще дальше, атакуя саму территорию Израиля.

Так почему же Биньямину Нетаньяху стоило рисковать так много для Израиля? Мнения экспертов различаются. В некоторых западных странах, включая США, считают, что Нетаньяху хотел этим добиться продолжения поддержки от Америки. Особенно это могло быть актуально, когда из Вашингтона приходили все более настойчивые требования прекратить операцию в Газе. Планы израильского командования атаковать Рафах также не вдохновляли администрацию Байдена. Если бы Нетаньяху отозвал войска из Газы, у него возникли бы вопросы о том, чего добился ЦАХАЛ за эти полгода.

Если предположить, что эта идея верна, то получается, что Нетаньяху решил обмануть американское правительство. Он заранее знал, что атака на иранское посольство в Дамаске вызовет ответ Ирана. После этого Израиль снова мог бы представить себя жертвой и обратиться за поддержкой к своим союзникам, которую, возможно, одобрили бы уже к концу недели.

Существует и другая точка зрения. Согласно ей, Нетаньяху лично приказал атаковать консульство Ирана, чтобы проверить, есть ли у Ирана ядерное оружие. Если бы Иран не отреагировал военным ответом на удар Израиля, то Израиль мог бы предпринять более смелые шаги, чтобы помешать Ирану завершить создание ядерной бомбы. Но Иран ответил ударом, что может указывать на то, что у него уже есть ядерное оружие, и этот ответ стал для Израиля знаком того, что в регионе теперь существует равновесие сил, включая ядерное оружие.