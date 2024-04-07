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alice_efremova
Проблемы с дисплеями Galaxy из-за обновления One UI 6.1
После обновления One UI 6.1 пользователи Galaxy столкнулись с неработающими экранами. Samsung выяснила, что проблема вызвана конфликтом с функциями Google, особенно с Google Discover.

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Samsung недавно обновила свои старые модели Galaxy новой версией интерфейса One UI 6.1. Это обновление включает в себя умные функции Galaxy AI, которые теперь доступны и на таких моделях, как Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Эти функции упрощают поиск информации и перевод текстов прямо на экране телефона. Но стоит помнить, что если экран телефона перестанет отзываться на прикосновения, то и новые функции не будут работать.

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На сайте TechRadar и форумах, таких как Reddit и Samsung Community, появились сообщения от владельцев телефонов Galaxy. Они жалуются, что после обновления интерфейса One UI до версии 6.1, экраны их устройств перестали откликаться на касания. Один из пользователей Reddit поделился, что его экран стал “мертвым” к прикосновениям после обновления, и только стилус S Pen помогает управлять телефоном. Даже перезагрузка не решает проблему. Другой пользователь на форуме Samsung Community рассказал, что даже полный сброс настроек не восстановил работу экрана.

Когда впервые заговорили об этой проблеме, никто не мог точно сказать, в чем дело. Люди предполагали, что последнее обновление One UI 6.1 от Samsung могло вызвать конфликт с экранами, которые были не от официального производителя. В двух случаях, о которых говорили, телефоны Galaxy были отремонтированы с использованием запчастей, которые не были оригинальными. Хотя мало кто верил, что Samsung намеренно блокировала работу неоригинальных экранов, такое могло случиться случайно из-за особенностей взаимодействия разных компонентов внутри телефона.

После жалоб пользователей, Samsung выяснила, что проблема с экранами не связана с использованием неоригинальных деталей. Оказалось, что неполадки возникли из-за конфликта с определёнными функциями Google, в частности с сервисом Google Discover.

Чтобы исправить это, Samsung рекомендует обновить приложения Google, очистить их данные и перезагрузить устройство Galaxy. Это должно помочь восстановить отклик экрана на прикосновения.

Решение проблем с дисплеем после обновления One UI 6.1

Чтобы попытаться исправить проблему с экраном на вашем Galaxy, попробуйте следующее: зайдите в магазин приложений Play Store и обновите приложение Google. Для этого найдите его в списке и нажмите кнопку “Обновить”. Затем очистите данные приложения, перейдя в настройки телефона, выбрав раздел приложений, находя Google и удаляя данные в разделе хранилища. После этого перезагрузите телефон. Samsung говорит, что это должно помочь.

Если же экран совсем не реагирует, и вы не можете использовать настройки, то, к сожалению, пока нет ясного решения от Samsung. Возможно, в будущем они выпустят обновление, которое решит проблему. Если у вас есть стилус S Pen, он может помочь управлять телефоном до тех пор, пока не появится исправление. В крайнем случае, можно попробовать вернуться к предыдущей версии One UI 6, но это приведет к потере данных, так что лучше использовать стилус, если это возможно.

#samsung #galaxy #one ui 6.1 #сенсорный экран #мобильные технологии #google discover #s pen #пользовательский интерфейс #обновление приложений #техническая поддержка
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