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Крупнейший производитель электроники ADATA анонсировала под маркой XPG твердотельные накопители Spectrix S20G. Новинки выполнены в формате М.2 (типоразмер 2280) и подойдут для установки в персональные компьютеры, ноутбуки или компактные mini-ITX системы. Они используют высокоскоростной интерфейс передачи PCIe 3.0 x4 (соответствуют спецификации NVMe 1.3) и показывают высокий уровень производительности. При операциях с последовательным чтением или записью новинки демонстрируют скорости до 2500/1800 МБ/с. К тому же присутствует ряд особенностей, например, коррекция ошибок LDPC, шифрование AES и многое другое. В отличие от некоторых других производителей, гарантия на накопители составляет целых 60 месяцев.

Благодаря наличию настраиваемой RGB-подсветки и высокой производительности, данные накопители предназначены для установки в игровые компьютеры. Цветовую гамму и режимы подсветки можно настроить при помощи фирменного ПО:

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