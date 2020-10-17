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Распродажа умных часов Amazfit на Aliexpress Brand Fest

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Главной новостью будет старт продаж долгожданных смарт-часов Amazfit X:

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Это уникальные «умные» часы с изогнутым AMOLED-экраном и поддержкой всех функций, необходимых современному любителю спорта, фитнеса и стильных гаджетов. Они имеют необычный дизайн, который служит вполне конкретной цели — стремлению разработчиков уместить как можно больше функций в минималистичный корпус смарт-часов, которые по своим габаритам больше напоминают фитнес-браслет. Это же можно сказать про 2,07-дюймовый вытянутый экран устройства с поддержкой виджетов, на который выводится вся необходимая пользователю информация. За качество изображения отвечает матрица AMOLED с яркостью до 430 нит и естественной цветопередачей, а от ударов и царапин дисплей защищён закалённым стеклом. Новинка лишена механических элементов управления и весит всего 39 грамм, несмотря на металлический корпус, поэтому пользователь сможет спокойно спать, не снимая часы и не чувствуя ни малейшего дискомфорта. Также часы подходят для занятий в бассейне и защищены от попадания воды на глубине до 50 метров.

Ссылка на товар

Цена $349.99

Первые 100 покупателей Amazfit X получат наушники PowerBuds в подарок!

 

Другие популярные модели умных часов бренда Amazfit:

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Amazfit Neo

Еще одна новинка, продажи которой стартовали около месяца назад. Основная фишка модели — дизайн в стиле классических цифровых часов. При этом часы получили 1,2-дюймовый монохромный ЖК-дисплей без поддержки сенсорного ввода и массивный пластиковый корпус. Для перемещения по меню предусмотрены четыре физических кнопки, установленные на боковых гранях. Заявленная автономность - до четырёх недель. Из умных фишек имеются круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание физической активности и сна, а также уведомления о вызовах и сообщениях. GPS не предусмотрен.

Ссылка на товар

Цена на распродаже $36.99

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Amazfit Bip S

Достаточно новая модель, которая вышла в начале этого года и призвана заменить популярную модель Amazfit Bip. Из интересных особенностей можно отметить качественный трансфлективный цветной дисплей, который четко отображает информацию даже при ярком солнечном свете, наличие датчика частоты сердечных сокращений BioTracker PPG, GPS-навигации, беспроводного интерфейса Bluetooth и функций отслеживания физической активности. Но самая главная фишка – это очень большая автономность (до 40 дней).

Ссылка на товар

Цена на распродаже $69.99


Предыдущая версия Amazfit Bip стала еще дешевле. Ссылка на товар

Цена на распродаже $49.99

 

Amazfit GTR 42/47 мм

 

Это, наверно, самая массовая модель, пользующаяся огромным спросом. Часы выполнены в классическом стиле и выглядят просто шикарно. Использование прочных и легких металлических сплавов делают корпус очень надежным, поэтому часы могут похвастаться хорошей живучестью. Сверхчеткий AMOLED-дисплей одинаково ясно отображает уведомления от приложений и циферблаты из множества доступных вариантов. Есть два варианта в корпусе на 42 и 47мм. Я пользуюсь версией GTR 47мм, рекомендую!

Ссылка на товар (GTR 42мм)

Цена на распродаже $109.99

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Ссылка на товар (GTR 47мм)

Цена на распродаже $119.99

 

Amazfit GTS

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Эта модель является альтернативой популярным GTR, но уже в более модном прямоугольном корпусе из алюминия и полимера. Дисплей диагональю 1.65” также изготовлен по технологии AMOLED и может похвастаться хорошей четкостью.

Ссылка на товар

Цена на распродаже $119.99

Первым 300 покупателям часов Amazfit GTS достанется в подарок оригинальный черный ремешок

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Amazfit T-Rex

 

Данная модель – самый что ни на есть брутальный представитель линейки умных часов. Дизайн часов чем-то напоминает  Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната и может похвастаться повышенной прочностью. Часы Amazfit T-Rex получили 12 сертификатов о соответствии различным военным стандартам, тем самым засвидетельствовав свою прочность и надежность в суровых атмосферных условиях. В качестве экрана выступает AMOLED-дисплей диагональю 1.3 дюйма, который отображает полученные данные в сокращенном виде.

Ссылка на товар

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Цена на распродаже $129.99

 

Amazfit Stratos 3

 

Это уже третья версия стильных часов с некоторыми изменениями. Они оснащены сенсорным 1.34” дисплеем с разрешением 320х320 точек. Емкий аккумулятор делает возможной работу на одной зарядке в течение 14 дней. Любители физической активности по достоинству оценят 19 спортивных режимов.

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Ссылка на товар

Цена на распродаже $129.99


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