Дисплей и основная камера модели Edge соответствуют уровню S25 Ultra, но в остальных тестах смартфон отстаёт.

Galaxy S25 Edge. Фото: GSMArena.



Портал GSMArena провёл сравнительное тестирование флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra и новой модели S25 Edge. Если S25 Ultra вместе с другими представителями линейки S25 стал доступен пользователям ещё в начале года, то S25 Edge стартовал чуть более недели назад. Ценник на оба девайса сейчас относительно близок.

Напомним, главная особенность S25 Edge – рекордно тонкий корпус толщиной 5,8 мм. К сравнению, толщина корпуса S25 Ultra составляет 8,2 мм, что на 41% толще. Вдобавок Edge на 34% легче и немного компактнее в габаритах. Последнее, впрочем, связано с экраном. Диагональ S25 Edge – 6,7’’, а S25 Ultra – 6,9’’.

Согласно результатам тестов, оба экрана имеют почти одинаковую яркость. Это 1416 нит для Galaxy S25 Edge и 1417 нит для S25 Ultra. Напомним, GSMArena тестируют честную полноэкранную яркость, а не локальную пиковую, которую любят заявлять производители смартфонов.

Galaxy S25 Ultra и S25 Edge. Фото: GSMArena.



В плане автономности модель Edge продержалась в серии комплексных тестов (звонки, просмотр видео, сёрфинг в сети и игры) 12 часов и 6 минут. В свою очередь, версия Ultra выдержала 14 часов и 49 минут. Напомним, S25 Edge располагает аккумулятором ёмкостью 3900 мАч, а S25 Ultra – 5000 мАч.

Пожалуй, самый интересный фрагмент сравнения – тест камер. Основная камера обоих смартфонов имеет разрешение 200 Мп. Однако ещё до выхода S25 Edge в сети ходили слухи, что эта модель будет упрощена по размеру матрицы и оптике главного модуля камеры. В реальности, как минимум, размер матрицы у S25 Edge соответствует Ultra – это фирменный датчик Samsung формата 1/1.3’’.

Galaxy S25 Edge и S25 Ultra.



Опираясь на серию приведённых в пример снимков, журналисты GSMArena сообщают, что качество съёмки на два смартфона практически идентично. Это касается основной и широкоугольной камеры, при съёмке как днём, так и ночью. Вдобавок качество видео также совпадает. Иными словами, основной модуль Edge действительно соответствует уровню Galaxy S25 Ultra.

Разумеется, стоит учитывать, что у Edge есть только главная и широкоугольная камеры, а в S25 Ultra помимо них есть также два телевика для ближнего и дальнего зума. И если ближний (портретный, 3x) зум S25 Edge может на удивление неплохо делать кропом с основной камеры, то на дальний телевик модели Edge ответить нечем. Из-за этого при съёмке с зумом x5 модель Ultra всегда ощутимо впереди.

В тестах производительности S25 Edge на первый взгляд уступает Ultra лишь слегка:

Сравнение флагманов в тестах производительности.



Однако, вспоминая предыдущие отдельное тестирование S25 Edge, авторы напоминают, что девайс плохо держится под пиковыми длительными нагрузками, сбавляя производительность быстрее других флагманов Samsung.

В итоге главными преимуществами S25 Edge названы малая толщина, компактность и лёгкий вес. При этом гаджет предлагает тот же софт, флагманский чип и высокое качество основной камеры. В некоторых странах вроде США и Индии покупка Edge обойдётся значительно дешевле Ultra, но в Европе, к удивлению, ситуация обратная.

У S25 Ultra, впрочем, плюсов больше. У гаджета есть встроенный стилус, а набор камер заметно более продвинут и даёт вариативность при съёмке. Смартфон на ~2,5 часа дольше работает от батареи и имеет более качественный звук. Наконец, S25 Ultra оснащён уникальным антибликовым покрытием дисплея, которое Samsung не использует нигде кроме моделей Ultra.