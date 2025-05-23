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Alex040
В SamMobile заявили о слабом интересе к Samsung Galaxy S25 Edge
Сверхтонкий флагман корейского гиганта мог стартовать не слишком убедительно, но пока это лишь предположения.

Galaxy S25 Edge. Фото: GSMArena.

В нынешнем году главной «изюминкой» флагманской линейки Galaxy S25 стала дополнительная четвёртая модель. Она получила название Edge и вышла через несколько месяцев после других представителей серии.

S25 Edge отличается рекордно тонкой для смартфонов Samsung толщиной всего в 5,8 мм. При этом у гаджета титановая рамка корпуса, новейшее защитное стекло Glass Ceramic 2 и основная камера с разрешением 200 Мп, как в модели Ultra. Девайс уже поступил в продажу в ряде стран, а в других доступен для предзаказа.

Журналисты портала Sammobile обратили внимание на пару важных деталей, которые, по их мнению, говорят о не самом высоком интересе к новинке Samsung.

Так, у себя на родине корейский гигант всегда в том или ином виде сообщает стартовые цифры продаж своих флагманов. Это касается даже наиболее дорогих складных моделей. Дело в том, что именно в Южной Корее у Samsung предсказуемо самая лояльная публика и внушительное число тех, кто покупает девайс по предзаказам.

Galaxy S25 Ultra (слева) рядом с Galaxy S25 Edge. Фото: GSMArena.

Sammobile заметили, что на этот раз Samsung опубликовала целую серию фотографий со дня запуска, показала небольшие очереди в магазинах и всё же не назвала ни одной конкретной цифры.

Аналогично журналисты портала обратили внимание на старт гаджета в Европе. В частности, в Нидерландах. Там дважды за одну неделю компания увеличивала бонусы за предзаказ грядущей новинки. Вдобавок к изначальному предложению пользователям сперва дали купон с 10% скидкой, а потом ещё один купон на 100 евро.

Журналисты признают, что перечисленное не является убедительным доказательством плохих продаж и предзаказов смартфона, но всё же выглядит странным. Обычно производители не меняют стартовые бонусы и уж тем более не дважды за одну неделю.

Если принять версию Sammobile за правду, то оттолкнуть пользователей от девайса мог внушительный ценник в 1250 евро, а также батарея ёмкостью всего 3900 мАч. Вдобавок у гаджета нет камеры-телевика и весьма скромный выбор расцветок. Наконец, многие желающие получить флагман Samsung могли просто не дождаться S25 Edge в мае и купили другого представителя серии S25, которая доступна ещё с начала года.

По слухам, в будущей линейке Galaxy S26 Samsung собиралась заменить модель Plus на Edge. Любопытно, останется ли в силе этот план, если продажи тонкой версии с уменьшенной батареей и правда не очень хороши.

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#samsung #galaxy s25 edge
Источник: sammobile.com
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