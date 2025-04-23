Один из самых необычных девайсов Samsung становится всё ближе к выходу, но не все его характеристики могут оказаться флагманскими.

Концепт на тему того, как мог бы выглядеть будущий Galaxy Tri-Fold.



Несколько дней назад мы сообщали, что внутри Samsung ведётся работа над её первым раздвижным смартфоном и компания активно создаёт связанные с ним патенты. Однако ещё ближе к выходу может быть другое необычное устройство корейского гиганта – первый тройной складной смартфон.

В отличие от текущих моделей Fold, экран будущего гаджета сгибается сразу в двух местах, а его общая площадь составляет не 7,8’’, как у Fold 6, а около 10’’. Иными словами, перед нами смартфон, который умеет превращаться в полноценный планшет. Журналисты условно называют новинку Tri-Fold, хотя итоговое название, скорее всего, будет иным.

Портал Gizmochina, ссылаясь на известного китайского инсайдера, сообщает, что устройство уже вполне реально и сейчас проходит тестирование внутри Samsung. Впрочем, это же тестирование начало раскрывать некоторые не самые сильные стороны гаджета. Недавно стало известно, у него не будет скрытой фронтальной камеры, как в моделях Fold, потому что это якобы сложно и дорого.

Теперь же сообщается, что мощность зарядки составит всего-навсего 25 ватт. Это меньше, чем в новых смартфонах Samsung среднего уровня. С учётом, что Tri-Fold наверняка будет комплектоваться относительно большой батареей, такие цифры мощности зарядки могут сделать её весьма медленной.

Mate XT от Huawei.



Также Gizmochina вновь повторили информацию, что тираж гаджета будет относительно скромным. Samsung рассчитывает произвести около 200-300 тысяч моделей, а основным местом продаж станет родная для компании Южная Корея. Релиз устройства состоится ближе к концу 2025 года. Будет ли он полным эксклюзивом корейского рынка, как это было в прошлом году с Fold Special Edition, – пока неизвестно.

С другой стороны, упомянутый Special Edition в нынешнем году будет усовершенствован (вернут поддержку стилуса, улучшат процессор и т. д.) и фактически превратится в Galaxy Fold 7, который летом стартует уже глобально. Не исключено, что с Tri-Fold Samsung идёт по той же схеме, выпустив тестовый гаджет в этом году на одном или нескольких рынках, а в 2026 представит улучшенную версию глобально.

Напомним, единственным тройным складным смартфоном сегодня является Mate XT от Huawei. Его внешний дисплей имеет диагональ 6,4’’, а при открытии одной или обеих частей способен увеличиваться до 7,9’’ и 10,2’’ соответственно. Девайс был анонсирован ещё прошлой осенью в Китае, а в феврале добрался до глобальных продаж, включая Россию. Увы, огромный ценник около 300 тысяч рублей может оттолкнуть даже самых преданных энтузиастов и фанатов бренда.

Стоимость Galaxy Tri-Fold покрыта завесой тайны, но зато известно, что гаджет будет отличаться от Mate XT по принципу сгиба. Якобы девайс от Samsung можно будет закрыть полностью экранами внутрь, тем самым обеспечивая им безопасность при переноске.