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Alex040
Будущие Samsung Galaxy Watch могут получить встроенный глюкометр
Samsung сообщает, что добилась существенного прогресса в создании неинвазивного глюкометра, однако о точных сроках его готовности говорить преждевременно.

Galaxy Watch 7. Фото: Digital Trends

Современные умные часы Samsung уже предлагают обширный список функций, связанных с мониторингом здоровья. Гаджеты умеют измерять пульс, температуру, делать ЭКГ, а также проверяют уровень насыщения крови кислородом. Модели Galaxy Watch вдобавок уже несколько поколений примечательны встроенным измерением давления.

Во всех перечисленных случаях не идёт речи о медицинской точности, и всё же хоть какие-то данные лучше, чем никаких. Тем более гаджет с таким набором датчиков позволяет выявлять различные недуги на ранних стадиях их появления.

Однако один важный сенсор в умных часах, несмотря на все слухи, реальностью пока так и не стал. Речь идёт о встроенном неинвазивном глюкометре. Он критически важен для людей с диабетом, позволяя им контролировать уровень сахара в крови. Неинвазивный глюкометр способен измерять глюкозу без прокола кожи и забора крови. То есть без дискомфорта, траты времени и расходных материалов.

Издание Forbes, ссылаясь на несколько источников, включая официальные, сообщает, что группа Samsung Mobile eXperience существенно продвинулась в создании подобного датчика. Точные даты его внедрения в гаджеты пока не раскрываются. Однако фразы разработчиков Samsung, по мнению журналистов, выглядят так уверенно, словно сенсор будет готов уже к Galaxy Watch 8 или Watch 9.

Набор сенсоров в актуальных Galaxy Watch 7 Ultra. Фото: GSMArena.

Разработчики сообщают, что их проект может значительно переосмыслить данную область здравоохранения. Вдобавок речь идёт именно о непрерывном мониторинге глюкозы, что крайне удобно. Также создатели проекта большое внимание уделяют не только физическим сенсорам, но и ИИ-алгоритмам, которые с помощью анализа данных смогут выявлять признаки диабета даже на очень ранних стадиях.

Журналисты, со своей стороны, предполагают, что датчик, если он будет достаточно компактным, может использоваться не только в умных часах Galaxy Watch, но и будущих поколениях умных колец Galaxy Ring.

Заметим, что уже много лет аналогичную разработку слухи приписывают будущим Apple Watch. Известный инсайдер и журналист Марк Гурман, работающий на агентство Bloomberg, подтвердил существование проекта. Однако он же добавил, что в Apple Watch встроенный глюкометр может появиться только к концу десятилетия, а сейчас все силы компания бросила на измерение давления, которое появится в Watch Series 11.

В свою очередь, Samsung в этом плане опередила Apple на несколько лет: давление Galaxy Watch научились измерять ещё в 2020. Возможно, со встроенным глюкометром Samsung сможет уйти в такой же серьёзный отрыв.

#samsung #galaxy watch
Источник: forbes.com
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