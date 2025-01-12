Новые утечки подтверждают обновлённый дизайн грядущего флагмана, а также говорят об усилении беспроводной зарядки и возможном даунгрейде встроенного стилуса.

Актуальная модель Galaxy S24 Ultra. Фото: GSMArena.



По мере приближения 22 января, на которое назначена официальная презентация флагманов Samsung Galaxy S25, в сети буквально каждый день появляются подробности о предстоящих новинках. Наибольший объём информации, безусловно, посвящен старшей модели S25 Ultra.

Так, портал GSMArena, ссылаясь на известного инсайдера Эвана Бласса, опубликовал новое рекламное изображение смартфона:

Samsung Galaxy S25 Ultra.



Иллюстрация подтверждает ранее циркулировавшие в сети слухи о весьма существенном уменьшении рамок S25 Ultra на фоне S24 Ultra.

Причём диагональ экрана будет увеличена с 6.8 до 6.9'', но благодаря уменьшенным рамкам в ширину девайс окажется даже чуть компактнее предшественника. S25 Ultra приписывают габариты 162,8x 77,6x 8,2 мм против 162,3x 79x 8,6 мм у S24 Ultra. Вес устройства также уменьшится с 232 до 219 грамм.

Ёмкость батареи и мощность зарядки останутся прежними: это 5000 мАч и 45 ватт соответственно. Новой крупицей информации здесь является увеличенная мощность беспроводной зарядки. Её повысят с 15 до 25 ватт.

Увы, не все слухи о S25 Ultra носят позитивный характер. Так, по данным инсайдера IshanAgarwal модель S25 Ultra по каким-то причинам может получить ухудшенный стилус, который лишится Bluetooth-модуля. Тем самым стилус потеряет сразу несколько важных функций, связанных с дистанционным управлением смартфоном. Они, напомним, появились ещё в линейке Galaxy Note, после чего перешли в модели Galaxy S Ultra.

Ожидаемые расцветки Galaxy S25 Ultra по данным Android Headlines.



Также за последние дни благодаря изданию Sammobile стали известны ориентировочные цены на новинку в Европе. Якобы они составят около 1570 евро за модель с 256 ГБ флеш-памяти. Версия с 512 ГБ обойдётся примерно в 1700 евро, а модификация с 1 ТБ памяти стартует от 1950 евро. Если это правда, то во всех случаях наблюдается заметный рост цен: модели S24 Ultra с разным объёмом памяти в среднем стоили на 70-140 евро дешевле.

Напомним, моделям Galaxy S25 Ultra также приписывают новейший процессор Snapdragon 8 Elite в версиях для всех рынков (т. е. на этот раз без Exynos) и возвращение варианта с 16 ГБ оперативной памяти. Ещё слухи неоднократно обещали новым Galaxy S функции спутниковой связи, но пока надёжного подтверждения этому всё ещё нет.

Зато подтвержден апгрейд сверхширокоугольной камеры, которая получит датчик с разрешением 50 Мп вместо прежних 12 Мп. А вот другие камеры на аппаратном уровне якобы останутся почти или полностью без изменений. Наконец, лейтмотивом презентации 22 января, по данным инсайдера Ice Universe, станет большое расширение функций смартфона, связанных с ИИ и нейросетями. Вместе с ними можно ожидать и переосмысленный голосовой ассистент Bixby.