Наиболее ультимативная модель Honor порадует рекордной светосилой как для основной камеры, так и для модуля телефото.

Презентация флагманов Honor линейки Magic 7 состоялась всего два месяца назад. Гаджеты принесли с собой новейший чип Snapdragon 8 Elite, значительно усиленный звук и ультразвуковые сканеры отпечатков. Однако новшеств по камерам там практически не было.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, компания представит существенное обновление камер во флагманском смартфоне Magic 7 RSR Porsche Design. Его презентация состоится 23 декабря в Китае, и это будет самое ультимативное решение во всей линейке Magic 7.

Ранее было известно, что Magic 7 RSR получит ряд отличий, включая особый дизайн, использование титана в материалах корпуса и более надёжное защитное стекло. Теперь же появилась информация по камерам.

Главная из них перейдёт с матрицы Omnivision OV50H к более совершенной OV50K. Размер сенсора, впрочем, останется прежним и составит 1/1,3". Также главная камера сохранит и усовершенствует свой механизм переменной апертуры: его предельная светосила вырастет с f/1.4 до f/1.2.

Honor Magic 7 RSR.



Ещё более впечатляющий апгрейд ждёт камеру-телевик. Во флагманах Honor она и так удивляет разрешением 200 Мп и весьма крупным сенсором (подобное есть только у Vivo). Однако теперь Honor хочет усилить светосилу объектива данной камеры с f/2.6 до f/1.9, сохранив прежний оптический зум x3 (фокусное расстояние около 70 мм).

Для осуществления своей задумки Honor существенно изменила многие элементы объектива: теперь там двойной электромагнитный мотор с обновлённой группой линз (1 стеклянная, 5 пластиковых), дополненных специальным покрытием.

Связку из телевика с разрешением 200 Мп, фокусного расстояния 70 мм и светосилы f/1.9 сегодня не предлагает ни один из других производителей. Благодаря подобному решению Honor Magic 7 RSR будет весьма силён в зуме, обеспечивая его как фокусным расстоянием, так и кропом с 200 Мп. В свою очередь, объектив с широкой апертурой в теории позволит ощутимо обходить конкурентов при съёмке с плохим освещением.

Заметим, что Honor ещё в начале года вносила серьёзные отличия в версию Magic 6 RSR. По сравнению с Magic 6 Pro она получила более совершенный сенсор основной камеры, новую систему фокусировки с множеством точек, а также тандемный OLED-экран.

К сожалению, в отличие от Magic 6 Pro и 7 Pro, модели RSR Porsche Design стоят куда дороже и пока остаются эксклюзивом китайского рынка. Однако в будущем Honor может вывести данные новинки глобально.