Когда-то Huawei и Honor были единым целым, но уже несколько лет являются прямыми конкурентами.

Huawei Mate 70 Pro.



Вчера прошла первая крупная презентация смартфонов Huawei за последние полтора года, на которой компания показала флагманы Mate 70, складной Mate X6 и много других различных новинок. Напомним, по каким-то причинам анонсы Mate 60 и Pura 70 были скромными и обходились без презентаций.

На этот же раз Huawei провела большое шоу, и одним из первых его оценил глава бренда Honor Чжао Мин. «Мощное, как никогда, захватывающее столкновение», написал генеральный директор в своём аккаунте Weibo. Причём под столкновением автор имеет в виду грядущее противостояние Mate 70 с анонсированной недавно в Китае линейкой флагманов Honor Magic 7.

Стоит отметить, что это не первые комментарии главы Honor в адрес Huawei. Несколько недель назад он высказался в схожем стиле, заявив, что Huawei – сильнейший из всех возможных конкурентов для его компании, а Mate 70 будут уникальными смартфонами.

Напомним, в 2020 году после многочисленных волн санкций Huawei была вынуждена продать дочерний бренд Honor группе китайских компаний. Благодаря этому Honor вышла из-под санкций и до сих пор имеет возможность использовать Android, сервисы Google, процессоры Snapdragon от Qualcomm и прочие зарубежные компоненты.

Honor Magic 7 Pro.



При этом представленные вчера флагманы Mate 70 получили новые качественные экраны, кремний-углеродные батареи увеличенной ёмкости, увеличенную мощность зарядки, новые чипы Kirin, ускоренные модемы, обновлённые матрицы камер, спектральный датчик для улучшения цветопередачи и целую россыпь иных новшеств.

Наиболее дорогие модели линейки также получили корпуса с применением титанового сплава, тандемные OLED-экраны и матрицы камер с субпиксельным слоем RYYB, который увеличивает захват света.

Как и в случае Mate 60, новые Mate 70 полагаются на флагманские процессоры Kirin, которые производятся не TSMC на Тайване, а внутри Китая китайской компанией SMIC. Львиная часть компонентов, включая дисплеи, внутри Mate 70 также китайского происхождения. Причём процент «родных» компонентов от поколения к поколению у Huawei становится всё выше, что увеличивает устойчивость компании к санкциям.

В свою очередь, Honor показала флагманы Magic 7 ещё в конце октября. Они стали одними из первых на рынке с мощнейшим чипом Snapdragon 8 Elite, который чуть ли не вдвое превосходит современные Kirin'ы в бенчмарках. Также отличительными особенностями новых Magic 7 стали существенно усиленные динамики и переход на ультразвуковые подэкранные сканеры отпечатков.

Huawei Mate 70 Pro+.



В ближайшее время Honor намерена представить модели Honor 300, которые позаимствуют некоторые функции флагманов, но получат более доступный ценник. Также в планах Honor на декабрь может значиться анонс некой модели GT с упором на производительность, а ещё премиум моделей Magic Ultimate и Magic RSR Porsche Design.

Что касается самой Huawei, то на прошедшей презентации она и так сделала суммарно около 15 крупных анонсов. На ближайшее время компания готовит недорогие модели Nova 13i для глобального рынка. Сертификацию они уже прошли и в России. В свою очередь, главной новинкой первой половины 2025 у Huawei станут камерофоны Pura 80.