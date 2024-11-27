Huawei Mate 70 Pro.
Вчера прошла первая крупная презентация смартфонов Huawei за последние полтора года, на которой компания показала флагманы Mate 70, складной Mate X6 и много других различных новинок. Напомним, по каким-то причинам анонсы Mate 60 и Pura 70 были скромными и обходились без презентаций.
На этот же раз Huawei провела большое шоу, и одним из первых его оценил глава бренда Honor Чжао Мин. «Мощное, как никогда, захватывающее столкновение», написал генеральный директор в своём аккаунте Weibo. Причём под столкновением автор имеет в виду грядущее противостояние Mate 70 с анонсированной недавно в Китае линейкой флагманов Honor Magic 7.
Стоит отметить, что это не первые комментарии главы Honor в адрес Huawei. Несколько недель назад он высказался в схожем стиле, заявив, что Huawei – сильнейший из всех возможных конкурентов для его компании, а Mate 70 будут уникальными смартфонами.
Напомним, в 2020 году после многочисленных волн санкций Huawei была вынуждена продать дочерний бренд Honor группе китайских компаний. Благодаря этому Honor вышла из-под санкций и до сих пор имеет возможность использовать Android, сервисы Google, процессоры Snapdragon от Qualcomm и прочие зарубежные компоненты.
Honor Magic 7 Pro.
При этом представленные вчера флагманы Mate 70 получили новые качественные экраны, кремний-углеродные батареи увеличенной ёмкости, увеличенную мощность зарядки, новые чипы Kirin, ускоренные модемы, обновлённые матрицы камер, спектральный датчик для улучшения цветопередачи и целую россыпь иных новшеств.
Наиболее дорогие модели линейки также получили корпуса с применением титанового сплава, тандемные OLED-экраны и матрицы камер с субпиксельным слоем RYYB, который увеличивает захват света.
Как и в случае Mate 60, новые Mate 70 полагаются на флагманские процессоры Kirin, которые производятся не TSMC на Тайване, а внутри Китая китайской компанией SMIC. Львиная часть компонентов, включая дисплеи, внутри Mate 70 также китайского происхождения. Причём процент «родных» компонентов от поколения к поколению у Huawei становится всё выше, что увеличивает устойчивость компании к санкциям.
В свою очередь, Honor показала флагманы Magic 7 ещё в конце октября. Они стали одними из первых на рынке с мощнейшим чипом Snapdragon 8 Elite, который чуть ли не вдвое превосходит современные Kirin'ы в бенчмарках. Также отличительными особенностями новых Magic 7 стали существенно усиленные динамики и переход на ультразвуковые подэкранные сканеры отпечатков.
Huawei Mate 70 Pro+.
В ближайшее время Honor намерена представить модели Honor 300, которые позаимствуют некоторые функции флагманов, но получат более доступный ценник. Также в планах Honor на декабрь может значиться анонс некой модели GT с упором на производительность, а ещё премиум моделей Magic Ultimate и Magic RSR Porsche Design.
Что касается самой Huawei, то на прошедшей презентации она и так сделала суммарно около 15 крупных анонсов. На ближайшее время компания готовит недорогие модели Nova 13i для глобального рынка. Сертификацию они уже прошли и в России. В свою очередь, главной новинкой первой половины 2025 у Huawei станут камерофоны Pura 80.