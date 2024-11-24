Несмотря на санкции, главные китайские флагманы от Huawei предложат обширный список нововведений.

На 26 ноября намечена главная в этом году презентация китайского гиганта Huawei, на которой они покажут свои флагманские смартфоны Mate 70 и другие новинки.

Любопытно, что это первая полноценная презентация смартфонов Huawei за последние годы. Предыдущие флагманы Mate 60 и Pura 70 запускались без каких-либо церемоний, просто появляясь на сайтах и в магазинах компании.

Сейчас Huawei ведёт себя смелее, а произведённое число единиц Mate 70, по слухам, заметно больше, чем у предшественников. При этом на фоне Mate 60 и всех других смартфонов Huawei линейка Mate 70 предложит много нововведений.

Так, инсайдеры приписывают смартфонам новые дисплеи от китайских производителей BOE и Visionox. С этими двумя компаниями Huawei сотрудничает уже давно, но на этот раз получит от них новые решения. Visionox поставит свои новейшие матрицы F1.

Они, по оценке производителя, на 22% более долговечны, на 10% меньше расходуют заряд батареи, на 10% снижают вредный эффект синего света и до 50% уменьшают искажение картинки при различных углах обзора.

Единственное на данный момент фото фронтальной панели Mate 70 Pro.



В свою очередь, крупнейший китайский производитель дисплеев BOE, по слухам, и вовсе может поставить для старших моделей линейки Mate 70 тандемные (двойные, двухслойные) OLED-экраны. Такие сейчас из всех смартфонов есть лишь в самых дорогих премиум-моделях Honor. Тандемные OLED-дисплеи якобы в шесть раз более долговечны, немного ярче и на 40% меньше расходуют заряд батареи.

Предположительно, стандартные модели Mate 70 получат дисплей с диагональю 6,7’’. Версии Pro, Pro+ и RS Ultimate могут поставляться с дисплеями 6,8 или 6,9’’. Причём в более дорогих моделях экраны будут лучше. В базовых версиях вновь будет вырез только для фронтальной камеры. В старших – несколько вырезов для «фронталки» и датчиков трёхмерного сканирования лица.

Другим ключевым новшеством Mate 70 станут камеры. Более года назад все Mate 60 ввиду санкций и возникшего из-за них хаоса получили матрицы камер от разных производителей. Причём их размер составлял около 1/1.55", что было даже слегка хуже, чем в линейке P60.

На этот раз, по словам инсайдеров, Huawei подготовилась куда лучше. Как минимум Mate 70 Pro получат крупные датчики 1/1.3" от китайской OmniVision. Причём это будут более современные и технологичные сенсоры, чем в моделях Pura 70.

Актуальная модель Mate 60 Pro.



Увеличенный размер матрицы позволит камерам захватывать больше света, а технологии OmniVision особо продвинуты в вопросах фокусировки и качественной съёмки движущихся объектов. Наиболее передовые датчики OmniVision также обладают рекордно высоким динамическим диапазоном.

При этом некоторые инсайдеры всё же считают, что Sony также может участвовать в поставках новых высококлассных матриц камер для самых дорогих моделей линейки Mate 70. С учётом санкций звучит сомнительно, но авторитетный ресурс Huawei Central посчитал эту информацию заслуживающей внимания.

Ещё источники приписывают Mate 70 сохранение функции переменной апертуры объектива и новый чип обработки изображений (ISP). Последний поможет в улучшении камер. Инсайдеры сообщают, что особенно сильно новый чип усилит возможности Mate 70 по записи видео.

Наконец, «изюминкой» гаджета станет крошечная камера с разрешением 1,6 Мп, которая расположится между другими сенсорами камер. Однако это не бесполезная заглушка, как в дешёвых смартфонах. Портал GSMArena называет новинку спектральным датчиком нового поколения и считает, что он необходим для максимально точной цветопередачи.

Загадочный датчик камеры с небольшим разрешением.



Косвенно это подтверждает и рекламная компания Huawei в китайских социальных сетях, которая большой акцент делает на фото с различными яркими цветами и оттенками.

В свою очередь, портал Huawei Central считает, что новый сенсор способен также оказывать существенную помощь в фокусировке, особенно при недостатке света.

Что касается других новшеств, то линейке Mate 70 приписывают новый процессор Kirin, боковые ультразвуковые сканеры отпечатков и кремний-углеродные батареи повышенной ёмкости.

Увы, из-за санкций больших прорывов от Kirin нового поколения пока ждать не следует. Новинка, скорее всего, останется на прежнем 7-нм техпроцессе от SMIC и в бенчмарках будет лихо отставать от нынешних флагманов.

Впрочем, новому процессору все равно приписывают ускорение на 25-30% относительно предшественника. Поэтому Huawei сможет назвать новый чип самым быстрым Kirin в истории. Вдобавок, новые Kirin, судя по утекшим тестам, могут превосходить чипы Google Tensor G4 из актуальных флагманов Pixel 9. Хотя на Google никто никаких санкций не накладывал.

Что касается сканера отпечатков, то в Mate 60 Huawei вынуждена была использовать оптические подэкранные датчики самых первых поколений. Новое же решение будет располагаться в боковой кнопке, и это может показаться шагом назад.

Тыльная сторона Mate 70 Pro. Помимо серой у гаджета будут и другие расцветки.



Однако на этот раз используется крайне быстрый ультразвуковой датчик. Помимо скорости он примечателен корректной работой с мокрыми или грязными пальцами. К слову, старшие версии Mate 70 вновь предложат высококачественное трёхмерное распознавание лиц.

Ещё Huawei может нарастить ёмкость батарей в своих флагманах. Вместо прежних 4700 и 5000 мАч в новинках могут быть установлены аккумуляторы вплоть до 5800 мАч. Причём это будут новые кремний-углеродные батареи. Они не только более ёмкие, но и лучше чувствуют себя на морозе, теряя заряд совсем не так стремительно, как литий-ионные.

Разумеется, в Mate 70 будет и серия других новшеств, включая поддержку 5.5G и расширенные функции спутниковой связи. Но это актуально в основном лишь для Китая.

Не стоит забывать и о новой «чистокровной» версии HarmonyOS, которая больше не имеет строчек кода Android, не может запускать Android-приложения (есть много своих), но при этом работает быстрее и заметно дольше держит заряд батареи. Впрочем, такую систему Huawei якобы установит на Mate 70 лишь в Китае, а глобальные версии выйдут с обновлённой версией прежней HarmonyOS.

Напоследок заметим, что 26 ноября Huawei проведёт презентацию не только флагманов Mate 70, но и ряда других новинок. Например, ожидается флагманский складной смартфон Mate X6 и флагманский планшет с тандемным OLED-экраном 13’’.

Кроме того, будут показаны новые наушники серии FreeBuds, умные часы Watch D2 с настоящим измерением давления (26 ноября их старт в Китае, глобально они уже продаются) и некоторые гаджеты для умного дома, предположительно, премиум-телевизоры и проекторы. Наконец, Huawei покажет два автомобиля класса люкс, в разработке которых принимала активное участие.