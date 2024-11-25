Honor готовится представить новое поколение номерной линейки в Китае, а на глобальный рынок будут выпущены флагманские модели Magic 7.

За последние сутки стали известны сразу две важные даты, связанные со смартфонами Honor. Первая из них – официальная. Анонс моделей Honor 300 состоятся 2 декабря. Правда, пока лишь в Китае.

Вторая дата названа известным инсайдером RODENT950, который специализируется на гаджетах Honor и Huawei. Речь идёт о 27 января будущего года. В этот день Honor начнёт глобальные поставки своей флагманской линейки Magic 7, которая была анонсирована недавно и уже продаётся в Китае.

Также инсайдер добавляет, что новые флагманы могут стоить немного дороже своих предшественников. Всему виной новейший процессор Snapdragon 8 Elite, за который производители платят заметно больше обычного.

Напомним, помимо процессоров, флагманская линейка Magic 7 принесла с собой новые мощные динамики, ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, новые защитные стёкла, чуть более ёмкие кремний-углеродные батареи и повышенную мощность зарядки. Фронтальная камера научилась записывать видео 4K 60 FPS.

Тыльный блок камер Honor Magic 7 Pro.



Конкретно базовая модель Magic 7 на фоне предшественника дополнительно получила полноценную защиту от воды IP68, вариант с 1 ТБ флеш-памяти и новую камеру телевик с повышенным с 32 до 50 Мп разрешением.

В остальном устройства остались похожи на своих предшественников. Они предлагают крупные 6,8’’ OLED дисплеи с частотой обновления 120 Гц и огромной частотой ШИМ более 4000 Гц (в теории это хорошо для защиты зрения). Модель Magic 7 Pro помимо фронтальной камеры спереди вновь имеет датчики для трёхмерного распознавания лиц а-ля iPhone. Также у Magic 7 Pro на тыльной стороне есть телевик с разрешением 200 Мп.

Что касается моделей Honor 300, то они первоначально будут анонсированы в Китае и их глобальный релиз пока под вопросом. Девайсы должны предложить камеры не сильно хуже флагманов. Более скромной цены Honor добьётся благодаря отказу от дорогого Snapdragon 8 Elite в пользу Snapdragon 8 Gen 3 и некого процессора серии Snapdragon 7.

Кроме того, помимо Honor 300 и 300 Pro впервые будет показана модель Ultra. Из отличий инсайдеры приписывают ей как минимум камеру-перископ вместо обычного телевика и поддержку спутниковой связи (актуально, увы, лишь для Китая).

Базовые модели Honor 300. Версии Pro и Ultra получат третью камеру и изогнутые грани вместо плоских.



Также как минимум в старших моделях серии Honor 300 должны дебютировать ультразвуковые сканеры отпечатков вместо оптических. Инсайдеры отмечают, что Honor станет одной из немногих, кто будет использовать такие датчики не только во флагманах, но и в моделях среднего уровня.

Заметим, что в планах Honor до конца года может быть ещё несколько анонсов. Одним из них станет некая модель GT. Предположительно она может быть ориентирована на высокую производительность при разумной цене.

Другим анонсом станут наиболее премиальные смартфоны Magic 7 Ultimate и Magic 7 RSR Porsche Design, дебют которых также может состояться в декабре. Инсайдеры почти ничего не сообщают об этих гаджетах, намекая, что нововведений там будет минимум.

Однако их предшественники всё же предлагали немало интересного, включая особый дизайн, более прочные материалы корпуса, новый высокотехнологичный сенсор главной камеры, модернизированные датчики фокусировки и даже тандемный OLED-экран. Посмотрим, удивит ли чем-то Honor на этот раз.