Среди моделей Honor 300 будет наиболее передовая версия Ultra, при этом стандартную модель могут урезать в характеристиках.

Компания Honor не так давно показала флагманскую линейку Magic 7 и теперь готовится к анонсу более доступных смартфонов уже в своей номерной серии.

Пожалуй, самое интересное: в грядущих Honor 300 вновь появится наиболее ультимативная модель. Последний раз такое было весной 2022, когда в линейке Honor 70 нашлось место базовой версии, модели Pro и самой продвинутой версии Pro+.

Однако в последующих линейках Honor 80, 90, 100 и 200 от наиболее сильной по характеристикам модели отказались. Теперь же она возвращается. По данным портала GSMArena, который ссылается на китайских информаторов из сети Weibo, модель может в итоге получить название не Honor 300 Pro+, а Honor 300 Ultra.

Сама линейка Honor 300 уже «светилась» на утекавших в сеть фото, хотя её характеристики остаются весьма туманными. Известно, что блок тыльных камер на этот раз получит ещё более экзотический дизайн.

Honor 300 в пяти доступных расцветках корпуса.



Базовая модель вновь получит плоский экран, а Pro и Ultra – изогнутый. У стандартного Honor 300 будет одинарное отверстие для фронтальной камеры. У Honor 300 Pro и Ultra – «пилюля» в стиле iPhone, но заметно более компактная. К огромному сожалению, на утекших иллюстрациях видно, что в базовой модели Honor 300 будет две тыльных камеры вместо трёх. Это шаг назад на фоне Honor 200 и возвращение к уровню Honor 100.

В плане новшеств серии приписывают ультразвуковые сканеры отпечатков вместо оптических. Впрочем, пока непонятно, достанутся ли они всем моделям или только Pro и Ultra. Ультразвуковые решения считаются более быстрыми и безопасными.

Они могут иметь более обширную площадь срабатывания и размещаться в более удобных местах экрана (не слишком низко, как некоторые оптические сканеры). Вдобавок они не требуют подсветки от экрана в темноте. Наконец, ультразвуковые датчики не боятся влажных и грязных рук.

Honor 300 Pro.



Как минимум одной из моделей линейки Honor 300 также приписывают прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Напомним, Honor 200 Pro предлагал лишь урезанный вариант Snapdragon 8s Gen 3, который на 25-30% слабее в тестах.

В самом скромном случае Snapdragon 8 Gen 3 достанется новой модели Honor 300 Ultra. В лучшем варианте, SD 8 Gen 3 получат и Honor 300 Pro, и 300 Ultra. А вот вариант с новейшим Snapdragon 8 Elite всё же маловероятен, т. к. он очень дорого обходится производителям.

Конкретно модели Ultra также обещают вместо обычного телевика телевик-перископ. Его прямоугольный «глазок» можно видеть и на появившихся в сети изображениях. Также Ultra впервые для номерной серии может получить поддержку спутниковой связи, однако это актуально в основном лишь для Китая.

Honor 300 Ultra (или Pro+).



Анонс моделей Honor 300 ожидается уже в ближайшие недели, «слепые» предзаказы на гаджет уже начались, а официальная презентация предположительно может состояться 2-3 декабря. Первоначально смартфоны стартуют только в Поднебесной.

Актуальные модели Honor 200 были представлены в мае. Они, среди прочего, примечательны экранами с огромной частотой ШИМ 3840 Гца. Также Honor одной из первых начала применять кремний-углеродные батареи. Они гораздо более устойчивы к холодам и при низкой температуре разряжаются не столь стремительно, как традиционные аккумуляторы. В грядущих моделях их ёмкость могут символически увеличить с 5200 до 5300 мАч.