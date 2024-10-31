Realme оснастит новинку процессором, экраном, защитой от воды, аккумулятором и сканером отпечатков, которые не использовала ни в одном предыдущем смартфоне.

Realme GT 7 Pro. Фото: GSMArena.



Китайский бренд Realme готовится к презентации своего наиболее ультимативного флагмана. Девайс получит название GT 7 Pro и будет показан 4 ноября. Примерно на год данный смартфон станет самым мощным и технологичным решением, которое будет в ассортименте компании.

На данный момент известны как минимум 5 ключевых отличий, которые будет отличать GT 7 Pro ото всех предыдущих смартфонов бренда.

Процессор Snapdragon 8 Elite. Наиболее очевидной изюминкой девайса является его новое «сердце». Realme GT 7 Pro станет первым смартфоном компании с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, который был представлен недавно. На сегодняшний день это самый мощный мобильный процессор и, скорее всего, он будет таким ещё около года.

Snapdragon 8 Elite приходит на смену предыдущему флагману Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. Среди восьми ядер новинка предлагает сразу два ультимативных ядра X, вместо одного у предыдущих поколений Snapdragon 8. По словам Qualcomm, SD 8 Elite более чем на 40% опережает предшественника в тестах CPU и GPU.

Что касается Realme, то компания будет одной из первых, кто выпустит свой смартфон на базе данного чипа. И если другие производители (Xiaomi, Honor, IQOO) первоначально ограничатся лишь рынком Китая, то Realme обещает первой вывести свой флагман со Snapdragon 8 Elite на глобальный рынок. Более того, Realme внезапно даже пообещала, что будет первой, кто привезёт устройство со Snapdragon 8 Elite в Россию.

Бонусом заметим, что Realme GT 7 Pro станет вторым смартфоном компании, где в максимальной версии есть 24 ГБ ОЗУ. Это поможет дополнить мощь нового процессора.

Дисплей Samsung Eco2 OLED Plus. На этот раз для своего флагмана Realme заказала дисплей, который не применяла прежде сама, да и у конкурентов такого экрана нет. Речь идёт о крайне технологичной матрице Eco2 OLED Plus от Samsung. Сама Samsung использует такие в своих актуальных складных смартфонах.

Данная матрица не имеет поляризационного слоя, присутствующего в обычных OLED, благодаря чему одновременно увеличивается контрастность и видимость. Вдобавок сам гаджет становится немного тоньше.

Дисплей Realme GT 7 Pro. Фото: WHYLAB.



Дисплей характеризуется огромным уровнем полноэкранной яркости – более 2000 нит. В отличие от маркетинговой пиковой яркости, этот показатель настоящий. Так что дисплей гаджета будет отлично видно под ярким солнечным светом. Разумеется, когда вся яркость не требуется, дисплей будет выдавать куда более скромные значения нит, чтобы не «резать» глаза.

Самое впечатляющее: по словам Realme, новый экран потребляет на 52% меньше энергии, чем дисплей в предшественнике. Наконец, Samsung Eco2 OLED Plus имеет технологии защиты зрения, включая DC Dimming и поддержку переменной частоты обновления (LTPO). В последнем случае при статичной картинке частота обновления экрана может временно падать до 1 Гц, что разумно и также сильно экономит заряд батареи.

Защита от воды на уровне IP68. Увы, но такая важная особенность как полноценная защита от воды появляется в смартфонах Realme впервые. Раньше лучшее, что могла предложить Realme – IP65. Она обеспечивает гаджету полную защиту от пыли (первая цифра), но при этом защита от воды ограничена лишь небольшими струями (например, сильный ливень).

Новому флагману приписывают защиту на уровне IP68 или даже IP69. Это означает, что он как минимум может выдержать погружение на глубину более метра и пробыть там не менее 30 минут, не потеряв своей работоспособности.

Realme GT 7 Pro (справа) на фоне GT 5 Pro. Фото: GSMArena.



В большинстве смартфонов-флагманов такое уже есть, но у Realme впервые. Со своей стороны заметим, что испытывать защиту просто так всё же не стоит. Степени защиты IP6x обычно учитывают обычную воду из-под крана или дождь. Если же речь идёт о солёной морской воде или воде из бассейна, куда добавляют химикаты, то здесь защита может и не сработать.

Кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. Прежде лучшее, что предлагала Realme – это традиционные литий-ионные батареи ёмкостью 6000 мАч. Доставались они в основном почему-то бюджетным моделям и то далеко не всем.

Теперь же речь идёт о флагмане и батарее ёмкостью 6500 мАч. Такое сочетание у Realme точно впервые. Причём используется новенькая кремний-углеродная батарея, тренд на которые сейчас вовсю начался у китайских компаний.

Она хороша тем, что сочетает очень высокую плотность мАч, но при этом позволяет сделать устройство даже немного тоньше. Вдобавок такие аккумуляторы считаются более безопасными. Они быстрее заряжаются и радикально лучше чувствуют себя на морозе по сравнению с предшественниками.

И обмана в них нет. К примеру, совсем недавно Vivo X200 Pro, оснащённый кремний-углеродной батареей 6000 мАч, уверенно обошёл в тестах автономности Galaxy S24 Ultra и большинство других флагманов.

Ультразвуковой сканер отпечатков. Realme GT 7 Pro, как и предшественники, получит подэкранный сканер отпечатков. Однако на этот раз не оптический, а впервые для Realme ультразвуковой.

Чем хорош последний? Он быстрее, безопаснее (такой гораздо труднее обмануть), ему не мешает вода и грязь на ваших руках. Ещё он не требует подсветки от дисплея в темноте, может располагаться в более удобных местах и иметь более крупную площадь.

Ультразвуковые сканеры – тренд этой осени среди китайских флагманов. Однако если другие китайские бренды выбирают нового местного поставщика таких датчиков, то Realme закупила флагманские ультразвуковые сканеры у Qualcomm (да, последние делают не только процессоры).

На чём сэкономили? Увы, некоторые комплектующие стоят гораздо дороже своих предшественников. Особенно дорого вышел процессор Snapdragon 8 Elite. Из-за него не только Realme, но и многие другие китайские компании вынуждены повышать цены и/или ухудшать характеристики своих флагманов.

Явно недёшево обошёлся компании и новый экран от Samsung (в прошлом году Realme использовала матрицы китайской BOE). Прибавьте сюда ультразвуковой сканер отпечатков, где Realme вместо китайского решения выбрала Qualcomm. При этом компания хочет, чтобы её флагман все равно был дешевле Xiaomi 15 и большинства иных конкурентов.

В итоге по камерам нас ждут некоторые упрощения. Об основной камере устройства информации пока нет. Будем надеяться, она останется хотя бы не хуже предшественника. А вот что точно упростят, так это камеру телефото. Если в Realme GT 5 Pro применялся крупный сенсор 1/1.56", то в GT 7 Pro установят матрицу заметно меньше. При этом в плане разрешения конфигурация тыльных камер останется прежней: 50+50+8 Мп.

Презентация Realme GT 7 Pro, как мы уже писали выше, пройдёт 4 ноября. Первоначально девайс анонсируют в Китае, но весьма скоро начнутся глобальные продажи устройства.