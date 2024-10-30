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Alex040
Vivo X200 Pro в тесте аккумуляторов превзошёл Galaxy S24, но проиграл Asus и Sony
Мощная батарея ёмкостью 6000 мАч позволила наиболее продвинутому смартфону Vivo заметно опередить флагманы большинства конкурентов.

Vivo X200 Pro. Фото: GSMArena

Компания Vivo сумела первой представить свои осенние флагманы. Ими стали модели X200, построенные на базе новейшего чипа Dimensity 9400. Новинки были анонсированы в середине октября, через неделю поступили в продажу, а совсем недавно добрались на тест к журналистам портала GSMArena. Помимо Dimensity 9400 и новенького сенсора Sony LYT-818, старшая модель линейки X200 примечательна своим кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 6000 мАч.

Напомним, предыдущая модель X100 Pro предлагала традиционный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 5400 мАч и при этом имела толщину 8.9 мм. Новый X200 Pro оснащён батареей 6000 мАч при толщине 8.2 мм. Разумеется, у недоверчивых пользователей здесь могут возникнуть вопросы: не очередной ли это обман в стиле бесполезных камер-заглушек по 2 Мп, что пару лет назад у некоторых брендов были даже во флагманах.

Иными словами, настоящие ли эти мАч? Кажется, на этот раз обмана нет. GSMArena тщательно протестировали батарею X200 Pro в четырёх различных сценариях*, включая телефонные звонки, сёрфинг в сети, просмотр видео и игры. По общему результату новинка уверенно обогнала флагманы многих известных компаний.

Позади остались Galaxy S24 Ultra, S24 и S24 Plus, Google Pixel 9 Pro XL, Huawei Pura 70 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Pro и Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Realme GT 5 Pro и OnePlus 12.

Автономность X200 Pro в сравнении с предшественниками.

Сравнение с флагманами Samsung и Google.

Сравнение с другими китайскими брендами.


Ультимативный флагман Samsung S24 Ultra отстал от новинки Vivo более чем на час. Отставание Galaxy S24 и S24 Plus оказалось ещё сильнее. Особенно скромно, увы, выступила модель Xiaomi 14 Ultra – она единственная из флагманов, которая не продержалась в тестах GSMArena даже 12 часов.

Впрочем, слабые результаты всех этих девайсов были почти предсказуемы, т. к. их батареи менее 6000 мАч.

При этом крайне любопытно взглянуть, какие флагманские модели смогли обойти Vivo X200 Pro с его могучим аккумулятором. Таких смартфонов оказалось минимум четыре:

Флагманы, показавшие автономность выше Vivo X200 Pro.

Буквально на одну минуту дольше проработал прошлогодний ZTE Nubia Z60 Ultra (внутри тоже 6000 мАч), преемник которого уже маячит на горизонте.

Ещё более успешные результаты продемонстрировал Asus Zenfone 11 Ultra, который отработал в тестах внушительные 16 с половиной часов. И это при аккумуляторе 5500 мАч!

Ну а главными «волшебниками» автономности и лидерами тестирования оказались Apple iPhone 16 Pro Max и, внезапно, Sony Xperia 1 VI. Последний, несмотря на батарею 5000 мАч и ОС Android, проработал рекордные 17 часов и 27 минут, опередив лучший iPhone и всех остальных. 

Впрочем, в скором времени список лидеров автономности может существенно измениться. Дело в том, что отнюдь не только Vivo решила использовать кремний-углеродные аккумуляторы. За них сейчас взялись буквально все китайские бренды. 

Такая батарея не особо дороже обычной, но зато позволяет существенно нарастить плотность мАч. Ещё кремний-углеродные батареи более безопасны, быстрее заряжаются и гораздо стабильнее ведут себя на морозе. Например, Oppo недавно утверждала, что при -20 обычный аккумулятор может разрядиться за ~10 минут. А новый тип батарей в таких условиях способен выдержать более 5 часов.

Vivo X200 Pro. Фото: GSMArena.

Вдобавок, 6000 мАч не является пределом для таких аккумуляторов. К примеру ZTE Nubia готовится установить в будущий фото-флагман батарею ёмкостью как минимум 6500 мАч, а в игровую модель – 7000 мАч. Инсайдеры уверяют, что весьма внушительный аккумулятор будет и в новом флагмане Realme, анонс которого состоится 4 ноября.

Что касается Vivo X200 Pro, то GSMArena протестировали и другие аспекты гаджета, правда, уже в отдельном обзоре. Итоги следующие: у девайса великолепный экран, один из ярчайших на рынке (судя по тестам, ярче дисплей только у серии Pixel 9). Также в плюсы записали надёжную защиту от воды на уровне IP69, отличную производительность процессора и впечатляющую камеру-телевик. 

Последняя удивляет не только разрешением 200 Мп, но и по-настоящему хорошим качеством, причём даже в ночное время.

К минусам отнесли лёгкое разочарование по всем остальным камерам. Основной модуль не принёс серьёзных улучшений, сверхширокоугольная матрица, по словам авторов обзора, «так себе». Да и качество селфи на фронтальный модуль могло бы быть получше.

* – обратите внимание, что четыре сценария теста автономности при формировании итоговой оценки учитываются неравномерно. Веб-сёрфинг и просмотр видео вносят в неё по 30%, а звонки и игры – по 20%.

#vivo #galaxy s24 #xiaomi 14 ultra #oneplus 12 #vivo x200 pro #pixel 9 pro xl #honor magic 6 pro #xperia 1 vi #zenfone 11 ultra #pura 70 ultra
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