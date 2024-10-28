Компания ZTE и принадлежавший ей бренд Nubia до конца года могут показать 5 необычных смартфонов. Китайская компания хочет удивить пользователей флагманами, игровыми, музыкальными моделями, а также новой версией относительно недорогого складного смартфона.

ZTE Nubia Z60 Ultra. Фото: GSMArena.



Компания ZTE и принадлежавший ей бренд Nubia до конца года могут показать 5 необычных смартфонов, которые уже отметились в базах данных регуляторов.

Конечно же, главной и наиболее любопытной новинкой является флагман ZTE Nubia Z70 Ultra. Его анонс ожидается в ноябре. Компания уже официально подтвердила существование устройства, а инсайдеры продемонстрировали несколько его компонентов, включая экран и главную камеру. Скорое всего, аппаратной основой Z70 Ultra станет новейший чип Snapdragon 8 Elite.

Напомним, актуальные флагманы ZTE Nubia уникальны скрытой подэкранной камерой, что оставляет экран чистым от каких-либо отверстий и вырезов. Также в текущей Nubia Z60 Ultra весьма необычная тыльная камера. Главный модуль имеет фокусное расстояние 35 мм (нечто среднее между обычной камерой и телевиком) и оптику с использованием стеклянных элементов*.

При этом сверхширокоугольная камера Z60 Ultra оснащена оптической стабилизацией и крупной матрицей размером 1/1.55". Такого внимания к сверхширокоугольной камере нет ни в одном другом смартфоне.

Что касается грядущей модели Z70 Ultra, то ей приписывают новый, значительно более качественный экран. Его разрешение будет выше, а рамки меньше, что сделает внешний вид девайса ещё более эффектным. Основная камера устройства, в свою очередь, получит переменную апертуру, подобную той, что уже есть во флагманах Huawei. Учитывая качественную оптику и фокусное расстояние 35 мм, возможности такой камеры могут быть любопытными.

Тыльные камеры ZTE Nubia Z60 Ultra. Фото: PhoneArena.



Наконец, улучшения коснутся и батареи. Z60 Ultra уже сейчас выделяется неплохим аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. А модели Z70 Ultra инсайдеры приписывают батарею 6500 мАч или больше. Причём речь явно о кремний-углеродной батарее, которая вдобавок будет значительно более устойчивой при низких температурах.

Второй новинкой ZTE может стать гаджет под названием Nubia Z70 Design. Что это – неизвестно. Перед нами может быть какая-то модификация флагмана, как более дешёвая, так и более дорогая. Обычно модели Ultra у Nubia выходят в гордом одиночестве, через полгода появляется более простая версия «S Pro», лишённая подэкранной «фронталки» и некоторых других преимуществ.

А базовых моделей для линейки Z сейчас не выходит вообще. Это может показаться очень странным, но именно так выпускает свои новинки Nubia. Поэтому чем является модель Z70 Design – сложно даже предположить, но упоминания о таком смартфоне появились в базах данных регуляторов.

Третьим гаджетом должен стать необычный смартфон Nubia Music 2. Первая модель выделялась оригинальным, весьма самобытным дизайном, а главной особенностью устройства был необычно мощный для простых смартфонов тыльный динамик:

ZTE Nubia Music первого поколения. Фото: Gizmologi.



Также гаджет удивлял наличием сразу двух портов 3,5 мм, позволяя слушать музыку со смартфона в проводных наушниках не только вам, но и вашему спутнику.

В остальном первая модель ZTE Nubia Music была недорогим и крайне простым с точки зрения характеристик устройством. Причём по части процессора даже слишком простым: использовался очень старый 28 нм чип от Unisoc. Будем надеяться, новая версия предложит заметно более свежее решение.

Четвёртая новинка, которую ZTE может показать до конца года – складной смартфон Nubia Flip 2. Это вертикальная раскладушка. Первая модель вышла в самом начале текущего года и оказалась одним из самых доступных по цене складных смартфонов на рынке.

Гаджет стоил в 1,5-2 раза дешевле актуальных Galaxy Flip от Samsung, но при этом был таким же тонким и компактным. Причём ZTE удалось установить в устройство ~ на 10% более ёмкую батарею, чем в текущей модели Z Flip 6. Также Nubia Flip выделялась необычным круглым внешним дисплеем. Нечто подобное можно было видеть у Tecno и Huawei, но там такие экраны заметно меньше.

ZTE Nubia Flip.



Что касается Nubia Flip 2, то известных подробностей о гаджете пока нет. ZTE, к примеру, могла проапгрейдить камеры новинки, т. к. у предшественника они не хватали звёзд с неба. Также Nubia Flip 2 могла бы получить новый кремний-углеродный аккумулятор повышенной ёмкости и внести иные улучшения характеристик.

Наконец, пятой яркой новинкой ZTE Nubia станут игровые флагманы серии Red Magic 10. Red Magic в последнее время весьма похожи на флагманы Z Ultra. Из отличий: у игровых моделей хуже камеры, но зато есть курки/триггеры на боковой грани, более ёмкие батареи, система активного охлаждения (!) и дополнительный порт для подключения аксессуаров. Подэкранная фронтальная камера в данных устройствах также имеется.

Моделям Red Magic 10 приписывают флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Кроме того, в серии может появиться модель Ultra. Её отличиями могут стать огромный экран около 7’’ и батарея в 7000 мАч. С такими габаритами новинку разумнее сравнивать уже не с конкурирующими смартфонами, а с портативными консолями.

Nubia Red Magic 9 Pro. Фото: GSMArena.



Напоследок заметим, что ZTE Nubia, испытывая тяжесть конкуренции от других игроков из Китая, в последнее время явно сосредоточилась на необычных гаджетах.

Например, в этом году компания представила первый на рынке игровой планшет, оснащённый системой активного охлаждения. Новинка вдобавок базируется на разогнанной версии чипа Snapdragon 8 Gen 3, чем ни один из немногочисленных конкурентов похвастать не может.

Также ZTE всерьёз взялась за 3D-экраны. Компания выпустила уже два поколения флагманских планшетов с таким дисплеем и недорогой бюджетный смартфон. Причём 3D-картинка, по отзывам, там выходит неплохой и способна вызывать первоначальный вау-эффект.

* – Большинство производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, используют даже в основных камерах флагманов лишь пластиковые линзы. Однако некоторые китайские компании вроде ZTE Nubia и Vivo применяют во флагманах связку пластиковых и стеклянных элементов. Стеклянные линзы считаются более качественными, однако обходятся производителям значительно дороже.