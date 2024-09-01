Два флагманских девайса Samsung и Google сошлись в тестах дисплеев, звука, камер и батарей.

Google Pixel 9 Pro XL. Фото: GSMArena.



Портал GSMArena решил сравнить два крайне сильных Android-флагмана нынешнего года: вышедший ещё в январе Samsung Galaxy S24 Ultra и наиболее продвинутую версию Pixel (9 Pro XL) от Google, которая появилась в продаже несколько недель назад.

Наиболее интересным в обоих гаджетах авторы обзора назвали дисплей. Серия Pixel 9 уникальна своей рекордной яркостью экрана. В автоматическом режиме Pixel 9 Pro XL выдал 2365 нит, с чем сейчас не может сравниться ни один другой смартфон (речь о полноэкранной яркости, а не о пиковой в отдельных участках экрана). При этом S24 Ultra в автоматическом режиме достиг «всего» 1440 нит.

Впрочем, в проигравшие S24 Ultra записывать здесь не стоит. Смартфон уникален по-своему: поверх дисплея у него особое защитное стекло, которое практически полностью поглощает любые блики. И это отнюдь не маркетинговая, а вполне реальная особенность.

Такое сейчас есть только в S24 Ultra и нет ни в одной другой модели, хотя с релиза «ультры» прошло уже более полугода. По слухам, аналогичную особенность себе хочет Apple, но появится она в «яблочных» гаджетах не ранее осени 2025.

Антибликовое покрытие S24 Ultra (справа) на фоне предшественника. Фото: GSMArena.



Далее два смартфона сошлись в тесте автономности. Pixel 9 Pro XL имеет батарею 5060 мАч, а S24 Ultra – 5000 мАч ровно. Авторы провели четыре теста и общие результаты следующие: 13 часов 49 минут для S24 Ultra и 12 часов 32 минуты для Pixel. Иными словами, корейский флагман здесь вышел победителем.

Интереснее результаты отдельных тестов. Galaxy дольше работает в режиме звонков, при просмотре видео и в играх. Однако Pixel опередил его в сфере веб-сёрфинга, проработав там на час и 10 минут дольше. А это для многих может быть весьма важно.

Тесты автономности Pixel 9 Pro XL и S24 Ultra.



Полностью заряжает свою батарею флагманский Galaxy за 65 минут, Pixel на это нужно 78 минут.

Следом GSMArena провели тестирование звука (в их статье есть примеры). По мнению авторов, оба смартфона звучат весьма хорошо. При этом Galaxy чуть громче, зато Pixel звучит немного «теплее и глубже».

Подробного тестирования производительности, к большому сожалению, не случилось. Авторы сразу признали, что S24 Ultra здесь явно мощнее, а чип Tensor G4 в Pixel точно не о рекордах производительности. Вдобавок Google предусмотрительно заблокировала установку на Pixel некоторых популярных бенчмарков.

Со своей стороны, заметим, что в AnTuTu S24 Ultra со Snapdragon 8 Gen 3 выдаёт ~1.9 млн баллов, а Pixel 9 Pro XL – ~1.3 млн баллов. То есть разница примерно 45%.

Galaxy S24 Ultra. Фото: GSMArena.



Камеры. Авторы похвалили за фото оба девайса, но S24 Ultra, по их мнению, немного лучше в зуме. Причём речь как про мощный зум x5, так и про x2, который достигается кропом с основной камеры.

Далее были проведены тесты в условиях слабого освещения. Основная камера S24 Ultra, по мнению GSMArena, здесь в целом лучше и она более качественно обрабатывает источники освещения и блики. Если же сравнивать телефото камеры, то разница в пользу Samsung становится ещё более явной. Тем более у Samsung, в отличие от Pixel, таких камер две. Это даёт больше вариативности при съёмке.

Сверхширокоугольная камера Pixel при слабом освещении выдаёт немного более чистые снимки, с меньшим количеством шума. Но у Samsung на аналогичном модуле больше резкости и детализации (хотя, сравнивая разрешение двух модулей, это может показаться странным).

Тыльные камеры Pixel 9 Pro XL.



Фронтальные камеры двух гаджетов авторы назвали примерно равными по качеству, но у Pixel явно больше угол обзора. То есть в кадр будет попадать больше объектов и окружения.

Любопытная ситуация с записью видео. Авторы обзора удивляются: «Мы совсем не ожидали, что выбор сделать окажется настолько легко. Но он явно за Galaxy S24 Ultra». У Samsung видеокадры получаются значительно более чёткими, причём не только на основную, но и на остальные камеры.

От себя заметим, что позже Google может поправить ситуацию патчами. Тем более сами GSMArena в одном из предыдущих обзоров сильно хвалили уровень стабилизации нового Pixel при съёмке видеоконтента. А в примерах, опубликованных к нынешней статье, видно, что Pixel немного лучше справляется с видео при плохом освещении.

Блок тыльных камер Galaxy S24 Ultra.



Итог. Из двух смартфонов авторы выбирают Galaxy. На старте он стоил дороже Pixel, но сейчас, спустя полгода после релиза, уже слегка подешевел. Вдобавок в базовой версии аппарат Samsung предлагает 256 ГБ памяти против 128 ГБ у конкурента.

Главные плюсы S24 Ultra по мнению GSMArena: более мощный процессор, более высокое время автономной работы в целом, титан в материалах корпуса, встроенный стилус, четыре камеры (включая два телевика) и уникальное антибликовое покрытие экрана.

Главные плюсы Pixel 9 Pro XL на фоне конкурента: чуть более высокий уровень компактности и эргономики, существенно более яркий экран, немного более высокое качество звука, хорошее время автономной работы в отдельном тесте с веб-сёрфингом, а также 16 «оперативки» во всех версиях против 12 ГБ у Galaxy S24 Ultra.