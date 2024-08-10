Китайский гигант по каким-то причинам сделал новые модели своих гаджетов дешевле, хотя характеристики при этом заметно выросли.

На этой неделе компания Huawei анонсировала сразу несколько новых девайсов, включая складной смартфон Nova Flip, а также планшеты MatePad Air второго поколения и MatePad Pro 12.2. Все гаджеты получили достаточно серьёзный прирост характеристик на фоне предшественников, но что по-настоящему интересно: у новинок более низкие цены.

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Вертикальная раскладушка Nova Flip стала самым доступным складным смартфоном компании, сменив на этом «посту» Huawei Pocket S. Если цена последней на старте продаж составляла 6000 юаней (~72,6 тыс. рублей), то новая модель стартует от 5300 юаней (~64,1 тыс. рублей).

При этом характеристики Nova Flip значительно лучше. Гаджет теперь предлагает продвинутый складной дисплей LTPO OLED, более крупный внешний экран, на 10% более ёмкую батарею, в полтора раза ускоренную зарядку, вдвое больше памяти, стереодинамики, а также основную камеру с крупной матрицей и оптической стабилизацией. Всего этого у предшественника не было.

Для справки: самая первая вертикальная раскладушка компании, вышедшая под конец 2021, стоила 9000 юаней (109 тыс. рублей).

Huawei Nova Flip.



Планшет MatePad Air подешевел не так сильно. Если первое поколение за версию 8/256 ГБ стартовало с 3200 юаней, то новинка появилась в продаже с ценой в 3000 юаней (38,7 -> 36,3 тыс. рублей).

На фоне предшественника гаджет предлагает увеличенный с 11.5 до 12’’ дисплей, шесть динамиков вместо четырёх и дополнительную сверхширокоугольную камеру, которой не было в первом поколении.

Самым же сильным отличием нового девайса стала увеличенная с 8300 до 10100 мАч батарея. При этом толщина устройства уменьшилась с 6.4 до 5.9 мм, а мощность зарядки выросла с 40 до 66 ватт.

MatePad Air 2024.



Ещё компания представила флагманский планшет MatePad Pro 12.2. Его экран имеет диагональ 12,2’’ вместо 13’’ у наиболее мощной модели прошлого года. Зато вес и габариты девайса стали заметно меньше, а стартовый ценник понизился сразу с 5200 до 4300 юаней (62,9 -> 52 тыс. рублей).

MatePad Pro 12.2 стал первым устройством Huawei с новейшим экраном Tandem OLED (двухслойный OLED). Такая матрица уникальна тем, что одновременно предлагает повышенную яркость, пониженное энергопотребление и заметно более длительную долговечность. Ранее Tandem OLED уже нашли применение в самых последних iPad Pro и в некоторых флагманских смартфонах Honor. В будущем их пророчат буквально во все продвинутые смартфоны и планшеты.

Помимо экрана и ценника, новинка MatePad Pro 12.2 выгодно отличается от предшественника зарядкой мощностью 100 вместо прежних 88 ватт и поддержкой спутниковой связи. Для Huawei это уже второй планшет с поддержкой спутников, однако действует функция преимущественно только на территории Китая.

MatePad Pro 12.2.



Наконец, у MatePad Pro 12.2 в отличие от Pro-моделей прошлого года нет отверстий и «чёлок» в экране. Вместо этого фронтальная камера аккуратно встроена в одну из миниатюрных рамок.

Любопытно, что менее года назад у Huawei с ценника 4300 юаней стартовал MatePad Pro 11 с экраном 11’’ OLED, батареей 8300 мАч и зарядкой 66 ватт. Сейчас Huawei за те же деньги предлагает 12.2’’ Tandem OLED, 10100 мАч и зарядку 100 ватт.

Все перечисленные гаджеты пока анонсированы только в Китае, однако вскоре могут поступить и в глобальную продажу. Заметим, что подход к одновременному снижению цен и наращиванию характеристик отличается от стратегии Apple и Samsung, которые чаще предпочитают удерживать цены на прежнем уровне.

По слухам, в ближайшее время Huawei намерена вывести на рынок также свой первый бюджетный смартфон с изогнутым OLED-экраном, хотя прежде в недорогом сегменте предлагала исключительно лишь плоские IPS-дисплеи. Некие сюрпризы может принести и готовящаяся к релизу линейка камерофонов среднего ценового уровня Nova 13.

К слову, тенденция к снижению цен прослеживается не только среди смартфонов и планшетов компании. Например, на этой неделе Huawei также показала обновлённый бюджетный монитор MateView SE (24’’ IPS) с новым экраном, где частота обновления теперь достигает 100 вместо 75 Гц.

Если изначальная версия стартовала от 700-800 юаней, то новинка получила ценник 650, а появилась в продаже и вовсе с официальной скидкой по ещё более скромной цене в 570 юаней (~ 6,9 тыс. рублей).