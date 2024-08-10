Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Новые складные смартфоны и планшеты Huawei оказались дешевле предшественников
Китайский гигант по каким-то причинам сделал новые модели своих гаджетов дешевле, хотя характеристики при этом заметно выросли.

На этой неделе компания Huawei анонсировала сразу несколько новых девайсов, включая складной смартфон Nova Flip, а также планшеты MatePad Air второго поколения и MatePad Pro 12.2. Все гаджеты получили достаточно серьёзный прирост характеристик на фоне предшественников, но что по-настоящему интересно: у новинок более низкие цены.

реклама

Вертикальная раскладушка Nova Flip стала самым доступным складным смартфоном компании, сменив на этом «посту» Huawei Pocket S. Если цена последней на старте продаж составляла 6000 юаней (~72,6 тыс. рублей), то новая модель стартует от 5300 юаней (~64,1 тыс. рублей).

При этом характеристики Nova Flip значительно лучше. Гаджет теперь предлагает продвинутый складной дисплей LTPO OLED, более крупный внешний экран, на 10% более ёмкую батарею, в полтора раза ускоренную зарядку, вдвое больше памяти, стереодинамики, а также основную камеру с крупной матрицей и оптической стабилизацией. Всего этого у предшественника не было.

Для справки: самая первая вертикальная раскладушка компании, вышедшая под конец 2021, стоила 9000 юаней (109 тыс. рублей).

Huawei Nova Flip.

Планшет MatePad Air подешевел не так сильно. Если первое поколение за версию 8/256 ГБ стартовало с 3200 юаней, то новинка появилась в продаже с ценой в 3000 юаней (38,7 -> 36,3 тыс. рублей).

На фоне предшественника гаджет предлагает увеличенный с 11.5 до 12’’ дисплей, шесть динамиков вместо четырёх и дополнительную сверхширокоугольную камеру, которой не было в первом поколении.

Самым же сильным отличием нового девайса стала увеличенная с 8300 до 10100 мАч батарея. При этом толщина устройства уменьшилась с 6.4 до 5.9 мм, а мощность зарядки выросла с 40 до 66 ватт.

MatePad Air 2024.

Ещё компания представила флагманский планшет MatePad Pro 12.2. Его экран имеет диагональ 12,2’’ вместо 13’’ у наиболее мощной модели прошлого года. Зато вес и габариты девайса стали заметно меньше, а стартовый ценник понизился сразу с 5200 до 4300 юаней (62,9 -> 52 тыс. рублей).

MatePad Pro 12.2 стал первым устройством Huawei с новейшим экраном Tandem OLED (двухслойный OLED). Такая матрица уникальна тем, что одновременно предлагает повышенную яркость, пониженное энергопотребление и заметно более длительную долговечность. Ранее Tandem OLED уже нашли применение в самых последних iPad Pro и в некоторых флагманских смартфонах Honor. В будущем их пророчат буквально во все продвинутые смартфоны и планшеты.

Помимо экрана и ценника, новинка MatePad Pro 12.2 выгодно отличается от предшественника зарядкой мощностью 100 вместо прежних 88 ватт и поддержкой спутниковой связи. Для Huawei это уже второй планшет с поддержкой спутников, однако действует функция преимущественно только на территории Китая. 

MatePad Pro 12.2.

Наконец, у MatePad Pro 12.2 в отличие от Pro-моделей прошлого года нет отверстий и «чёлок» в экране. Вместо этого фронтальная камера аккуратно встроена в одну из миниатюрных рамок.

Любопытно, что менее года назад у Huawei с ценника 4300 юаней стартовал MatePad Pro 11 с экраном 11’’ OLED, батареей 8300 мАч и зарядкой 66 ватт. Сейчас Huawei за те же деньги предлагает 12.2’’ Tandem OLED, 10100 мАч и зарядку 100 ватт.

Все перечисленные гаджеты пока анонсированы только в Китае, однако вскоре могут поступить и в глобальную продажу. Заметим, что подход к одновременному снижению цен и наращиванию характеристик отличается от стратегии Apple и Samsung, которые чаще предпочитают удерживать цены на прежнем уровне.

По слухам, в ближайшее время Huawei намерена вывести на рынок также свой первый бюджетный смартфон с изогнутым OLED-экраном, хотя прежде в недорогом сегменте предлагала исключительно лишь плоские IPS-дисплеи. Некие сюрпризы может принести и готовящаяся к релизу линейка камерофонов среднего ценового уровня Nova 13.

К слову, тенденция к снижению цен прослеживается не только среди смартфонов и планшетов компании. Например, на этой неделе Huawei также показала обновлённый бюджетный монитор MateView SE (24’’ IPS) с новым экраном, где частота обновления теперь достигает 100 вместо 75 Гц.

Если изначальная версия стартовала от 700-800 юаней, то новинка получила ценник 650, а появилась в продаже и вовсе с официальной скидкой по ещё более скромной цене в 570 юаней (~ 6,9 тыс. рублей).

#huawei #планшеты #складные смартфоны #huawei nova #matepad #matepad pro
+
Написать комментарий (0)
Huawei Mate 70 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и крупные аккумуляторы
Huawei представит новую серию смартфонов Mate 70 с процессором Kirin 9100
Раскрыты некоторые детали характеристик смартфона Huawei Mate 70
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
4
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
7
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
1
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Швейцарский военный эксперт рассказал о возможной судьбе Украины после окончания СВО
2
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
4
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
The Verge: ИИ-гаджет Humane AI-Pin не пользуется спросом
+
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
3
В Пентагоне вновь заявили, что США не поддерживают удары ВСУ американским оружием по территории России
3
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
39
"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
+
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
4
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
12
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
10

Сейчас обсуждают

Лев корл
22:38
Сделайте D4 гроздья гнева🙂 ИМХО, лучший мод D2
Баг в пятом сезоне Diablo 4 позволил игрокам заработать огромное количество XP
Holair
22:34
а AMD купила Overclockers.ru? Постоянно тут статьи то интел говно, то нвидиа. Только АМД хорошие во всем. Редакция, может как-то приостановите поток?
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
22:27
Эт ж чучумба.Каждый раз ждешь новый опус (хотя кому я вру,не ждешь),где можно поржать над его некомпетентностью и он всегда оправдывает надежды.Рейтинг у него .как и у ссаных рекламистов стандартен -о...
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
lewile
22:25
Да ну куда ты лезешь? ИИ генерирующий картинки и даже видосы не ИИ в принципе. Лингвистические ИИ тоже не особо ии. Проблема Алисы. Ни один ИИ не ответил правильно на вопрос "У Алисы X братьев и Y с...
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
Aleksandrs Ivanovs
22:24
А, кстати....Почему НИКТО не вспоминает о том, что Пётр ВЫКУПИЛ Прибалтику у шведов?! Мало кто знает об этом, но...тем не менее?! Что касаемо Украины....Почему-то ВСЕ молчат о том, КАК она(Украина) по...
Швейцарский военный эксперт рассказал о возможной судьбе Украины после окончания СВО
KillerOK
22:23
Так он же их, как обычно, практически все подтёр и плюс к этому только за последнюю неделю успел сменить несколько очередных акков. Как обычно, громко тявкает и обильно гадит, а после этого по-тихому ...
Neue Zürcher Zeitung об использовании Украиной оружия НАТО в Курской области
Лев корл
22:20
Люблю такое делать в вотсапе или в Телеге - там тоже включенная музыка накладывается на ролик Только качество не очень Зависит от аппарата и от наушников, но, в целом, не очень качественно Если сделаю...
В iOS 18 появится функция, позволяющая воспроизводить звук на iPhone при съёмке видео
Nvidia&Intel Hater
22:19
Эт чумбу прорвало походу,ну или наркоман какой забрел
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
Nvidia&Intel Hater
22:15
снизу постучат,даже не сомневайся
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
SlyBiBi
22:14
Иди проспись, неадекват...
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем