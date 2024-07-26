Видеогенератор Kling, за разработку которого отвечает компания Kuaishou Technology, был анонсирован ещё в начале лета. Теперь попробовать новинку могут пользователи за пределами Поднебесной.

Кадр из генерации, созданной с помощью Kling.



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Пока обещавшая революцию в создании видео Sora от авторов ChatGPT всё ещё недоступна публике, постепенно в свет выходят её конкуренты. Причём некоторые из них предлагают весьма высокий уровень качества. Одним из таких является видеогенератор Kling. Нейросеть создана пекинской компанией Kuaishou Technology, которая, к слову, частично принадлежит государству.

Впечатляющие примеры видео от Kling появились в сети ещё в начале лета, однако тогда нейросеть работала только через приложение для смартфонов. А самое главное, доступ к ней можно было получить исключительно обладая китайским номером телефона. В начале июля Kling обзавёлся веб-сайтом klingai.com, благодаря которому попробовать генератор стало возможно и на ПК.

Ну а буквально пару дней назад исчезло требование китайского номера. Теперь для регистрации достаточно лишь любого адреса электронной почты, на который будет приходить код подтверждения.

По нашему запросу Kling сгенерировал деревянный лабиринт, по которому катается шарик. На генерацию ушло несколько минут (система зависает на 1%, но потом выдаёт сразу 100).



Каждому пользователю раз в день начисляется 66 бесплатных кредитов. Генерация одного видео обходится в 10 кредитов. То есть бесплатно можно создавать 6 видео в день. Их длина ограничена скромными 5 секундами. Это может сильно расстроить тех, кто не знаком с темой, но для видеогенераторов столь низкая продолжительность, увы, пока является нормой.

Помимо основного поля «prompt», где вы описываете, что желаете видеть на видео, Kling предлагает и дополнительные настройки. Можно настроить уровень «креативности» нейросети, выбрать предпочитаемое соотношение сторон для видео, а также указать общий стиль движения камеры. Также есть «негативный промт» – это поле необязательно заполнять, но здесь можно описать то, чего на видео быть не должно.

Получившееся видео можно скачать, но на нём будет небольшой водяной знак в правом нижнем углу.

Ещё одна функция Kling – умение «оживлять» обычные картинки и фотографии. Это делается на соседней вкладке «Image to Video». Примечательно, что первоначально Kling такого не умел и эта возможность пришла в одном из обновлений, которые для нейросети выпускаются постоянно.

Галерея из работ пользователей доступна на главной странице сервиса.



Ложка дёгтя: глобальная версия Kling по сравнению с китайской пока заметно ограничена в возможностях. По всей видимости, это объясняется огромной нагрузкой на сервера компании. Тем более, напомним, китайцы под санкциями США и с ключевым железом для ИИ у них большие проблемы.

Сейчас в глобальной версии Kling недоступен целый ряд опций: генерация видео по 10 секунд, режим высокого качества, возможность продления уже созданных видео, дополнительные движения камеры, использование двух (начальный и конечный) ключевых кадров-картинок для видео. Все эти настройки уже видны в интерфейсе, но они неактивны и напротив каждой отображается сообщение о том, что она скоро появится.

В скором будущем авторы планируют ввести платные уровни подписки, где уже за деньги можно будет приобрести гораздо больше кредитов, чтобы генерировать множество видео, убирать водяной знак и так далее.

На видео, ставшим вирусным в TikTok, Kling «оживляет» фотографии известных актёров, причём автор совместил текущие фото и фотографии знаменитостей в молодости.



Заметим, что это лето стало временем релиза сразу трёх видеогенераторов, которые существенно превзошли по качеству картинки все предыдущие разработки. Помимо Kling, это Gen-3 от Runway и Dream Machine от Luma AI. Однако Gen-3 оказался исключительно платным, причём цены очень высоки, а нейросеть на старте лишена практически всех дополнительных функций.

В свою очередь, Dream Machine пока является наиболее очевидным конкурентом Kling. Она позволяет создавать бесплатно всего до 30 роликов в месяц, но зато имеет некоторые возможности, которых у Kling на текущую минуту ещё нет. Это, например, возможность генерировать видео по двум ключевым кадрам, продлевать его, а буквально пару дней назад добавилась возможность создавать зацикленное видео.