Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Apple ускорила разработку складного iPhone – устройство может появиться в 2026 году
Как сообщает ресурс GSMArena со ссылкой на публикацию DigiTimes для платных подписчиков, Apple решила поторопиться с выпуском первого складного iPhone. Он будет выполнен в форм-факторе Flip (вертикальная раскладушка) и станет прямым конкурентом для Galaxy Z Flip.

Неофициальный концепт того, как мог бы выглядеть будущий складной iPhone.

реклама

Если верить источникам, на ускоренное создание складной модели компанию толкает обострившаяся конкуренция. Особо тяжело у Apple дела идут на огромном китайском рынке, где производители один за другим представляют собственные Flip-модели.

Как сообщают DigiTimes, главный компонент – складной экран для будущего iPhone Flip будет поставлять всё та же Samsung. Однако предыдущие слухи сообщали, что Apple всё же хочет выделиться среди конкурентов, раз уж буквально последней покажет подобное устройство. Якобы складной iPhone Flip, вероятно, за счёт шарнира и других компонентов, будет значительно тоньше текущих моделей других производителей.

Напомним, сейчас Flip-модели в сложенном состоянии имеют толщину около 15-16 мм, что вдвое толще обычных смартфонов.

Новая модель Z Flip 6 от Samsung была анонсирована пару недель назад, предлагая новую главную камеру, в полтора раза больше «оперативки» и батарею, увеличенную до 4000 мАч.

Предыдущая информация гласила, что свою первую складную модель Apple представит в 2027 году, когда линейка «яблочных» смартфонов будет отмечать своё двадцатилетие. Однако натиск и успехи конкурентов, похоже, заставляют Apple ускориться, т. к. раскладушки метят как раз в тот же премиальный сегмент рынка, на который ориентируется и iPhone.

Также напомним, что по слухам в разработке у Apple сразу три складных гаджета. Помимо складного iPhone, это складной iPad mini, который в разложенном состоянии получит дисплей около 8’’. Другим устройством может стать MacBook с особо крупным складным экраном от 18 до 20’’. Ожидалось, что из всей тройки гибкий iPhone выйдет последним, но новые данные, напротив, называют его первым.

Что касается самого форм-фактора Flip, в котором может быть выпущен грядущий девайс, то он дебютировал на рынке ещё в 2019 с первой моделью Z Flip от Samsung. Позже «подтянулись» многие китайские компании. Такое устройство имеет ряд преимуществ. Например, благодаря внешнему экрану можно делать селфи с помощью продвинутых основных камер вместо обычной «фронталки».

Honor Magic V Flip – первая вертикальная раскладушка от Honor, представленная в прошлом месяце.

Будучи сложенным, устройство может поместиться даже в небольшой нагрудный карман. Ну а самое удобное отличие Flip-устройств – возможность быть подставкой для самих себя. Это удобно как для просмотра экрана (его можно отклонять под разным углом и фиксировать в таком положении), так и для съёмки с помощью камер.

Наконец, за последние годы подобные устройства со складными экранами заметно эволюционировали в плане надёжности. Если самые первые модели порой не могли выдержать и 100 тысяч циклов складывания/раскладывания, то для современных Flip-гаджетов заявляется уровень уже в 400-500 тысяч циклов. Вероятно, это одна из ключевых причин, почему Apple так тянула с выпуском своей первой складной модели.

#apple #iphone #складные смартфоны
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
В Китае покупатели возвращают половину устройств Apple Vision Pro
Представители компаний Apple и Micron отправились в Пекин для встречи с китайскими политиками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
3
В России началось строительство нового металлургического завода
3
Nvidia готовит специальный графический процессор на базе B200 Blackwell для Китая
+
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
5
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
7
На дне Балтийского моря строят самый длинный в мире погружной тоннель
+
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
1
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Ice Universe опубликовал характеристики и стоимость четырех моделей iPhone 17
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
ВМС Австралии впервые запустили новую ударную ракету морского базирования
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Учёные создали новую классификацию космических тел, определив точный статус Плутона и экзопланет
+
Стали известны подробности перехвата двух бомбардировщиков B-52H российскими МиГ-29 и МиГ-31
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
1
Стало известно какие новые функции принесет iOS 17.6
+

Популярные статьи

Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
49
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
58
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
30
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
3
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
20
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
20
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
12
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
30

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
23:07
Процы норм, но видеокарты покупать такое себе, купил себе этот ваш 7600 хваленый, все выходные провел за фиксом вылетов, крашей и синих экранов. Некоторые игры так вообще не запускались. Вернул это, п...
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Иван Горыныч
23:07
А почему так?😂😂😂
СМИ: Директор Секретной службы США покинула должность после покушения на Дональда Трампа
Иван Горыныч
23:06
Возможно кто-то интересовался как устроен и только шлем пилота истребителя F35, израильского производства.
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
Рома Сафин
23:00
Очевидно, что такие БПЛА будут использовать против самолётов на аэродромах, потому что ланцет туда не дотягивает и мощности не хватит для полного уничтожения.
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Mallory
22:37
> Научите Лошадь можно привести на водопой, но заставить ее напиться нельзя. Вот со знаниями все обстоит точно так же.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Андрей Апхаликов
22:35
С Алика за 7к 970 про взять на терабайта чем отличается то 980 накуя переплачивать ? Да а вот4070ти супер тоже хочу взять из-загб реально мало уже 8 у меня пока что 3070 и вообще не комфортно
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Добрый день
22:30
Ну хейтят только фанаты, у которых нет реального железа для сравнения. У меня же есть сейчас 11600К и 13700К от Интела и 5600 с 7800X3D от АМД - я могу всё реально сравнивать, а ещё у меня есть 3070 и...
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Александр Сечков
22:24
Тщщщщ, тут нельзя хейтить АМД)))
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
glavhyilo
22:21
на Донбассе самые большие залежи лития на этом континенте,это давно уже известно,это вообще не новость.
Европа усиливает поддержку Украины ради доступа к литию
Добрый день
22:12
7950X(3D) тоже горели по началу, потом поправили прошивками.
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем