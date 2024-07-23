Как сообщает ресурс GSMArena со ссылкой на публикацию DigiTimes для платных подписчиков, Apple решила поторопиться с выпуском первого складного iPhone. Он будет выполнен в форм-факторе Flip (вертикальная раскладушка) и станет прямым конкурентом для Galaxy Z Flip.

Неофициальный концепт того, как мог бы выглядеть будущий складной iPhone.



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Если верить источникам, на ускоренное создание складной модели компанию толкает обострившаяся конкуренция. Особо тяжело у Apple дела идут на огромном китайском рынке, где производители один за другим представляют собственные Flip-модели.

Как сообщают DigiTimes, главный компонент – складной экран для будущего iPhone Flip будет поставлять всё та же Samsung. Однако предыдущие слухи сообщали, что Apple всё же хочет выделиться среди конкурентов, раз уж буквально последней покажет подобное устройство. Якобы складной iPhone Flip, вероятно, за счёт шарнира и других компонентов, будет значительно тоньше текущих моделей других производителей.

Напомним, сейчас Flip-модели в сложенном состоянии имеют толщину около 15-16 мм, что вдвое толще обычных смартфонов.

Новая модель Z Flip 6 от Samsung была анонсирована пару недель назад, предлагая новую главную камеру, в полтора раза больше «оперативки» и батарею, увеличенную до 4000 мАч.



Предыдущая информация гласила, что свою первую складную модель Apple представит в 2027 году, когда линейка «яблочных» смартфонов будет отмечать своё двадцатилетие. Однако натиск и успехи конкурентов, похоже, заставляют Apple ускориться, т. к. раскладушки метят как раз в тот же премиальный сегмент рынка, на который ориентируется и iPhone.

Также напомним, что по слухам в разработке у Apple сразу три складных гаджета. Помимо складного iPhone, это складной iPad mini, который в разложенном состоянии получит дисплей около 8’’. Другим устройством может стать MacBook с особо крупным складным экраном от 18 до 20’’. Ожидалось, что из всей тройки гибкий iPhone выйдет последним, но новые данные, напротив, называют его первым.

Что касается самого форм-фактора Flip, в котором может быть выпущен грядущий девайс, то он дебютировал на рынке ещё в 2019 с первой моделью Z Flip от Samsung. Позже «подтянулись» многие китайские компании. Такое устройство имеет ряд преимуществ. Например, благодаря внешнему экрану можно делать селфи с помощью продвинутых основных камер вместо обычной «фронталки».

Honor Magic V Flip – первая вертикальная раскладушка от Honor, представленная в прошлом месяце.



Будучи сложенным, устройство может поместиться даже в небольшой нагрудный карман. Ну а самое удобное отличие Flip-устройств – возможность быть подставкой для самих себя. Это удобно как для просмотра экрана (его можно отклонять под разным углом и фиксировать в таком положении), так и для съёмки с помощью камер.

Наконец, за последние годы подобные устройства со складными экранами заметно эволюционировали в плане надёжности. Если самые первые модели порой не могли выдержать и 100 тысяч циклов складывания/раскладывания, то для современных Flip-гаджетов заявляется уровень уже в 400-500 тысяч циклов. Вероятно, это одна из ключевых причин, почему Apple так тянула с выпуском своей первой складной модели.