Журналист издания Bloomberg перечислил новшества, связанные с нейросетями в iOS 18, но своим следующим инсайдом неприятно удивил пользователей iPhone.

iPhone 15 Pro Max. Фото: The Verge.



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В понедельник 10 июня состоится большая презентация Apple, посвященная открытию конференции WWDC 2024. Анонсов новых гаджетов на этом мероприятии, скорее всего, не ожидается. Главными новинками станут новые операционные системы от Apple и, прежде всего, iOS 18.

Новая версия будет уникальна тем, что в неё добавят различные функции, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом. Инсайдеры сообщали об этом на протяжении всех последних месяцев.

Новые функции якобы включают в себя значительно «поумневшую» версию Siri, продвинутое редактирование фото с помощью нейросетей, а также создание ими графики с нуля. Одна из нейросетей даже будет создавать вам подходящие под контекст беседы уникальные смайлики.

Также ИИ-функции суммируют и помогут разобраться с большим потоком уведомлений, кратко перескажут содержание больших статей, сделают сводку новостей, расшифруют аудио в текст, включая аудиосообщения. Помимо веб-сайтов, нейросети будут помогать в работе с документами и заметками в приложении Notes. Будет немало и других возможностей.

Однако, если верить Марку Гурману, на все эти функции смогут рассчитывать разве что пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, основой которых является процессор A17 Pro. Все остальные модели, включая базовые iPhone 15, уже чего-то не получат. Причём логично предположить, что чем старше модель iPhone, тем меньше возможностей ей достанется.

Siri в iOS 18 может получить самое большое обновление с момента своего появления в 2011 году. Фото: Techopedia.



В комментариях в социальной сети X (Twitter) под сообщением Гурмана пользователи уже активно выражают своё недовольство. Например, один из комментаторов считает, что оставлять без ключевых функций флагманский для 2022 года iPhone 14 Pro Max – «безумие».

Ещё один интересный момент: Гурман упоминает, что для пользователей Mac и iPad ситуация будет не настолько критичной. Там для получения всех или хотя бы большинства ИИ-функций достаточно будет процессора M1.

M1, напомним, Apple выпустила в 2020 году. Почему он оказался в более выигрышном положении, чем заметно более современные A16 из 2022 – загадка. При этом сама Apple указывала для A16 ощутимо более высокие цифры ИИ-производительности, чем для M1.

Оба чипа, если верить открытым источникам, содержат около 16 триллионов транзисторов. ИИ-производительность M1 составляет 11 TOPS против 17 TOPS у A16 Bionic. Последний, напомним, является «сердцем» iPhone 14 Pro и Pro Max, а также iPhone 15 и 15 Plus.

Остаётся надеяться, что обозреватель Bloomberg ошибся или был недостаточно точен. Ответы пользователи должны получить уже вечером 10 июня во время большой презентации. Вскоре после этого для iOS 18 начнётся бета-тестирование, которое завершится выходом финальной версии. Последнее должно совпасть по времени с релизом новых iPhone 16 в сентябре этого года.