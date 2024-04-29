Компания Vivo станет вторым производителем после Honor, предложившим в смартфонах OLED-экраны с особо высокой частотой ШИМ. Вдобавок модели от Vivo обещают быть заметно дешевле.

Vivo iQOO Z9 Turbo. Базовая модель Z9, впрочем, имеет такой же дисплей, дизайн и габариты



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Несколько дней назад компания Vivo и её суббренд iQOO презентовали в Китае новые модели Z9 и Z9 Turbo. Новинки позиционируются как крепкий средний уровень с хорошим соотношением цена/возможности. Однако есть в них и более интересная деталь: обе модели стали первыми смартфонами Vivo с огромной частотой ШИМ (широтно-импульсная модуляция), равной 3840 Гц.

Эту частоту не нужно путать с частотой обновления экрана. ШИМ, она же PWM в английском варианте, касается OLED-экранов в смартфонах, а её высокое значение, как считается, оптимально для зрения. В свою очередь, низкая частота ШИМ приводит к постоянному мерцанию, которое вредно для глаз, способно вызывать их раздражение и даже головные боли.

В большинстве смартфонов Samsung, Apple, а также в старых либо недорогих «китайцах» частота ШИМ находится на уровне 240-480 Гц. Однако китайские бренды в последние годы уделяют ШИМ большое внимание во флагманах и средних моделях.

Мерцающие полосы на экранах iPhone 15



Так, Huawei заявляет, что частоты ШИМ 1440 Гц, которая применяется в её флагманских смартфонах, вполне достаточно, чтобы нивелировать нагрузку на глаза. Может быть, это и так, но сами мерцающие полосы на экране при такой частоте всё ещё хорошо видны. Другие производители уже давно идут дальше, используя экраны с частотой ШИМ 1920 и 2160 Гц.

Наиболее далеко здесь в прошлом году зашла Honor в моделях, начиная с Honor 90. Там уровень частоты ШИМ с предыдущего предела в 2160 Гц подскочил сразу до 3840 Гц. При такой огромной частоте мерцание на стандартной яркости смартфона практически неразличимо (хотя, если уменьшать яркость, мерцание, как и у других моделей, станет гораздо сильнее).

Около года такой экран оставался эксклюзивом флагманских и средних смартфонов Honor, однако с появлением линейки Vivo iQOO Z9 эта эксклюзивность рушится. Появляется надежда, что скоро такие экраны появятся и у других производителей.

Honor 90 – первый смартфон с частотой ШИМ 3840 Гц. Фото: Smartprix



Не менее важен и вопрос цены. Самый недорогой Honor с экраном 3840 Гц – это всё ещё Honor 90. Он стартовал в Китае около года назад по цене 2500 юаней и сейчас находится в российской рознице с ценником около 43 000 рублей. В этом плане новинки Vivo стартуют от 1500 юаней, что даёт надежду на теоретическую российскую цену около 25-27 тысяч рублей даже с учётом наценок.

Что касается самих Z9 и Z9 Turbo, то их характеристики и помимо ШИМ 3840 Гц для своей цены весьма любопытны. Младшая модель предлагает дисплей 6,8’’ с частотой обновления 144 Гц, новый и мощный для своего класса процессор Snapdragon 7 Gen 3, а также стереодинамики, защиту IP64 и батарею ёмкостью 6000 мАч.

Основная камера – это главный модуль на 50 Мп и заглушка на 2 Мп. К счастью, 50 Мп построены на базе новенького сенсора Sony LYT-600. Его размер – 1/1,95", что даёт пиксели по 0,8 мкм. Такая матрица должна быть заметно лучше старого, но до сих пор массово применяемого в недорогих устройствах 50 Мп сенсора Samsung ISOCELL JN1 с его матрицей 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм.

Дизайн тыльной стороны iQOO Z9



Если базовая модель Z9 оценивается в 1500 юаней, то цена Z9 Turbo – от 2000 юаней. За эти деньги пользователь получает ещё более мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ «оперативки» в стандартной версии вместо 8 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти вместо 128 ГБ.

Основная камера всё так же базируется на Sony LYT-600, но получает оптическую стабилизацию. Заглушку 2 Мп сменяет «ширик» на 8 Мп. Обе модели умеют снимать видео 4K, но старшая за счёт более мощного процессора ведёт съёмку 4K@60 FPS.

Смартфоны также характеризуются очень внушительной пиковой яркостью экрана в 4500 нит. Впрочем, конкретно эта цифра, скорее, из области маркетинга и подразумевает предельную яркость на отдельном участке экрана.

iQOO Z9 и Z9 Turbo. Фото: ITHome



Однако экран у Z9 и Z9 Turbo явно изготовлен на базе современной и технологичной матрицы, поэтому и полноэкранная яркость там может быть весьма достойной, хотя производитель её прямо не называет. Гаджеты должны неплохо чувствовать себя под ярким солнечным светом, выдавая качественную картинку и тем самым также защищая зрение.

На данный момент обе новинки ещё только готовятся к старту в Китае. О международном релизе пока неизвестно, а китайские модели запросто могут не поддерживать российские диапазоны LTE. И тем не менее в итоге гаджеты имеют шанс дойти до нас благодаря своим доступным ценам и шансу на неплохие продажи.

В любом случае их появление – хорошая новость, так как эксклюзив Honor на экраны с высокой частотой ШИМ, по всей видимости, закончился, и теперь подобные дисплеи начнут появляться у других производителей. Вдобавок, как показывает iQOO Z9, такие модели могут быть значительно дешевле решений от Honor.

Между тем сама Honor за последний год также шагнула чуть дальше и добавила в свои флагманы линейки Magic 6 рекордную частоту ШИМ 4320 Гц. Фото: PhoneArena



Дополнительно стоит сделать пару важных уточнений. Во-первых, у китайских производителей традиционно сохраняется путаница в названиях. В частности, Z9 уже был анонсирован в Индии в марте, однако это другая модель, у неё другой, куда более простой экран, иной дизайн блока камер, батарея 5000 мАч и процессор Mediatek Dimensity вместо Snapdragon.

Во-вторых, в новой линейке Z9, которую показали на днях, помимо базовой и Turbo-версии вы можете обнаружить модель Z9x. Для неё уровень ШИМ вообще не указан, но удивляться здесь нечему. В данной модели применён старый добрый IPS-дисплей, а для них проблема мерцания попросту неактуальна.