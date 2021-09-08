Benchmark Lab записал видео в 4К из самых красивых мест нового дополнения Flight Simulator 2020
Microsoft Flight Simulator добился феноменального успеха с момента его запуска в июле 2020 года.
Flight Simulator уже получил пять крупных обновлений "Мира" с момента его выпуска. Такие регионы, как Япония, США, Великобритания и Ирландия, были добавлены в последних дополнениях. Новое обновление мира принесет с собой множество новых фотореалистичных городов, таких как Франкфурт, Базель и Вена, а также множество новых достопримечательностей. Гельголанд (Германия), аббатство Мельк (Австрия) и Шильонский замок (Швейцария).
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В первую очередь обновление ориентировано на регионы Австрии, Германии и Швейцарии, эти регионы получили новые аэрофотоснимки и карты высот. В дополнение к этому, в обновлении будут представлены новые города, созданные с помощью фотограмметрии, что придаст городам дополнительную детализацию и реализм, что является явным приоритетом для поклонников авиасимуляторов.
Но это еще не все - в этом обновлении также представлены четыре смоделированные вручную аэропорта и почти 100 совершенно новых достопримечательностей, обзорные полеты, задания на посадку и полеты по ориентирам.
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