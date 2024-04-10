Сообщается, что израильские ВВС тренируются наносить удары по «чувствительным объектам»

Израиль готов нанести удары по ядерной программе Ирана, если Тегеран ответит на недавнее нападение на его посольство в Дамаске, сообщил анонимный представитель западных служб безопасности, которого цитирует базирующееся в Лондоне арабское издание.

На прошлой неделе в результате израильского авиаудара по иранскому консульству в Дамаске погибли два генерала из Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции и несколько других офицеров. В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль "получит пощечину". Elaph News, британское арабоязычное интернет-издание, сообщило, что Израиль готовит пилотов для нанесения ударов по "чувствительным объектам" в Иране, возможно, связанным с ядерной программой Тегерана.

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Британский таблоид The Sun подхватил сообщение Elaph и перечислил потенциальные цели Израиля, включая реактор на тяжелой воде в Араке, атомную электростанцию в Бушере, урановый рудник в Гачине и предприятие по обогащению урана в Натанзе. Газета отметила, что израильская атака на любой из этих объектов означала бы "беспрецедентную эскалацию" ближневосточного конфликта. Источник сообщил Elaph, что США "продолжат поддерживать Израиль" и предоставят ему всю необходимую поддержку, оружие и оборудование для этой миссии. Источник добавил, что президент США Джо Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Вашингтон будет поддерживать Западный Иерусалим "при любых обстоятельствах".



В преддверии возможной иранской контратаки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже отменила все отпуска и начала подменять сигналы GPS. Несколько американских СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Тегеран планирует использовать баллистические ракеты и беспилотники-камикадзе для атаки на израильскую инфраструктуру после окончания священного для ислама месяца Рамадан.

Выступая в прошлую пятницу, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил: "Будьте уверены, что иранский ответ на нападение на консульство в Дамаске обязательно будет направлен против Израиля".



С другой стороны, CNN сослался на анонимных американских шпионов, которые заявили, что Иран "вряд ли" нанесет прямой удар из-за страха перед ответными мерами США и Израиля, и вместо этого будет полагаться на различных прокси в регионе.