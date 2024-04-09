Никто не может отсидеть мобилизацию, предупредил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк

В понедельник командующий сухопутными войсками Александр Павлюк в своем сообщении в Facebook предупредил граждан Украины, что никто не сможет избежать мобилизации из-за нехватки личного состава, с которой столкнулись киевские военные.

В минувшую среду Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет в попытке пополнить свои сокращающиеся ряды. Павлюк в своем послании призвал украинцев отбросить эмоции и вступить в ряды Вооруженных сил. Он подчеркнул, что армия и народ - это одно целое, а защита государства - конституционный долг гражданина.

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Командующий написал: "Каждый должен понять, что избежать этого не удастся никому. Под угрозой находятся самобытность страны и судьба нашего народа".

Генерал признал, что ситуация на передовой сложная, но заявил, что она более предсказуема и контролируема, чем два года назад. Однако он подчеркнул, что, несмотря на получение финансовой помощи и оружия из-за рубежа, Украине по-прежнему не хватает живой силы. Павлюк также отметил негативное отношение украинцев к сотрудникам ТЦК, которые отвечают за мобилизацию населения. Он подчеркнул, что такая враждебность недопустима, тем более что многие работники ТЦК - ветераны. Он подчеркнул, что граждане не имеют права заставлять этих людей чувствовать себя виноватыми, нежеланными или небезопасными, особенно когда они в буквальном смысле спасают жизни. Вместе с тем он признал, что система не совершенна и что правительство работает над ее улучшением.

Ранее генерал не выразил сочувствия украинцам, погибшим при попытке уклониться от принудительного призыва, и заявил, что не следует проявлять сострадание к уклонистам от призыва, поскольку это подрывает мобилизационные усилия. Это произошло после того, как появились сообщения о том, что десятки украинских мужчин утонули при попытке переплыть реку Тиса на границе с Румынией, чтобы избежать призыва.