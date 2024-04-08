Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Маск проигнорировал постановление судьи Верховного суда о блокировке аккаунтов X в Бразилии
Технологический миллиардер раскритиковал это решение, назвав его «самым драконовским требованием из всех стран на Земле»

реклама

Илон Маск призвал к отставке судью Верховного суда Бразилии Александре де Мораеса. Это произошло после того, как в воскресенье Мораес распорядился провести расследование в отношении Маска в связи с его отказом приостановить работу аккаунтов в социальных сетях, обвиненных в распространении дезинформации.

Маску было предъявлено обвинение в "преступном использовании платформы", и ему грозит штраф в размере $20 000 за каждый аккаунт, активированный вопреки приказу судьи о его блокировке."Социальная сеть X должна избегать нарушения судебных постановлений, в том числе путем повторной активации аккаунта, который Верховный суд постановил заблокировать", - написал судья Александре де Мораес в постановлении, с которым ознакомилось агентство AFP. "Социальные сети не являются территорией беззакония", - добавил судья большими буквами. Какие именно аккаунты были затронуты, не сообщается.

реклама

В ответ на это событие Маск, известный как сторонник свободы слова, вышел на свою платформу, раскритиковав постановление как "самое драконовское требование любой страны на Земле" и обвинив Мораеса в "наглом и неоднократном" предательстве конституции Бразилии и ее народа.
"Этот судья наложил огромные штрафы, угрожал арестовать наших сотрудников и перекрыл доступ к X в Бразилии", - заявил Маск в воскресенье в своем посте в сети, призвав Мораеса уйти в отставку.

"В результате мы, скорее всего, потеряем все доходы в Бразилии и будем вынуждены закрыть наш офис там. Но принципы важнее прибыли", - добавил он.
Мораес распорядился приостановить работу многочисленных аккаунтов, принадлежащих влиятельным лицам, поддерживающим бывшего президента Жаира Болсонару, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в попытке переворота в 2022 году. Эти так называемые "цифровые ополченцы" были обвинены в распространении клеветнических заявлений и угроз в адрес членов Верховного суда Бразилии.


Сторонники репрессий утверждают, что сторонники бывшего правого президента представляют угрозу для бразильской демократии. Они ссылаются на широкомасштабные протесты против его поражения на выборах, которые завершились в январе 2023 года штурмом здания Верховного суда, национального парламента и президентского дворца. Утверждается, что одним из ключевых катализаторов насилия стала интернет-агитация.


В ответ на комментарии Маска генеральный прокурор Бразилии Хорхе Мессиас призвал к срочному регулированию социальных сетей, заявив: "Мы не можем жить в обществе, где миллиардеры, живущие за границей, контролируют социальные сети и проявляют готовность нарушать верховенство закона, не подчиняясь судебным приказам и угрожая нашим властям".

#илон маск #суд #социальные сети #бразилия #блокировка #твитер #блокирование сайтов
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск поделился планами по увеличению частоты и производительности запусков Starship
Илон Маск объявил о планах колонизировать Луну и Марс в ближайшем будущем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
В Android 15 может быть внедрен новый режим рабочего стола
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
13
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
15
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
15

Сейчас обсуждают

Вадим (Nvidia Hater)
15:49
шеша может,он успешный гомогей
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Вадим (Nvidia Hater)
15:48
Золотые слова Михалыч......
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Вадим (Nvidia Hater)
15:48
Поддержу -там еще и чумба новый опус выпустил
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
OgoGoLog
15:48
"Наблюдается массовые нарушения работы Face ID по всей Украине"
Зеленский: Вопрос поддержки Украины стал внутриполитическим для США
Red Red
15:47
а хрен его уже поймет, может быть от отсутствия жизненных целей, это такой вариант пэт проекта на всю жизнь. Реально что можно позволить в одно жало пилить это какую нибудь утилиту, а целый дистр ту...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Всеволод Шевченко
15:45
Информация подана в духе штатовской пропаганды. Соснул 30 центов?
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
Вадим (Nvidia Hater)
15:44
А можно вопрос -а накуя он это делал ???Там оригинальный пакет не работает что ли ? Он и его сломал ? ни черта не понял.а вникать лень
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
AggroShkolyar
15:43
Я? Я наоборот везде ее с 4080 сравниваю, а 4090 тут для полной картины, чтобы потом не плакали, что специально не ставил.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
15:43
я прокрутил за минуту и понял что проще обоссать его -чем это читать
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
15:42
Ты в параллельной реальности. Смотри не порвись. Сам придумал, сам разбазарил, что показательно. Сам приперся, наоффтопил, сам наоскорблял напосылал картиночкими наобоссывал, сам обиделся. Типичные дв...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем