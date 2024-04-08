Технологический миллиардер раскритиковал это решение, назвав его «самым драконовским требованием из всех стран на Земле»

Илон Маск призвал к отставке судью Верховного суда Бразилии Александре де Мораеса. Это произошло после того, как в воскресенье Мораес распорядился провести расследование в отношении Маска в связи с его отказом приостановить работу аккаунтов в социальных сетях, обвиненных в распространении дезинформации.

Маску было предъявлено обвинение в "преступном использовании платформы", и ему грозит штраф в размере $20 000 за каждый аккаунт, активированный вопреки приказу судьи о его блокировке."Социальная сеть X должна избегать нарушения судебных постановлений, в том числе путем повторной активации аккаунта, который Верховный суд постановил заблокировать", - написал судья Александре де Мораес в постановлении, с которым ознакомилось агентство AFP. "Социальные сети не являются территорией беззакония", - добавил судья большими буквами. Какие именно аккаунты были затронуты, не сообщается.

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В ответ на это событие Маск, известный как сторонник свободы слова, вышел на свою платформу, раскритиковав постановление как "самое драконовское требование любой страны на Земле" и обвинив Мораеса в "наглом и неоднократном" предательстве конституции Бразилии и ее народа.

"Этот судья наложил огромные штрафы, угрожал арестовать наших сотрудников и перекрыл доступ к X в Бразилии", - заявил Маск в воскресенье в своем посте в сети, призвав Мораеса уйти в отставку.

"В результате мы, скорее всего, потеряем все доходы в Бразилии и будем вынуждены закрыть наш офис там. Но принципы важнее прибыли", - добавил он.

Мораес распорядился приостановить работу многочисленных аккаунтов, принадлежащих влиятельным лицам, поддерживающим бывшего президента Жаира Болсонару, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в попытке переворота в 2022 году. Эти так называемые "цифровые ополченцы" были обвинены в распространении клеветнических заявлений и угроз в адрес членов Верховного суда Бразилии.



Сторонники репрессий утверждают, что сторонники бывшего правого президента представляют угрозу для бразильской демократии. Они ссылаются на широкомасштабные протесты против его поражения на выборах, которые завершились в январе 2023 года штурмом здания Верховного суда, национального парламента и президентского дворца. Утверждается, что одним из ключевых катализаторов насилия стала интернет-агитация.



В ответ на комментарии Маска генеральный прокурор Бразилии Хорхе Мессиас призвал к срочному регулированию социальных сетей, заявив: "Мы не можем жить в обществе, где миллиардеры, живущие за границей, контролируют социальные сети и проявляют готовность нарушать верховенство закона, не подчиняясь судебным приказам и угрожая нашим властям".