Экономика страны, по прогнозам, вырастет на 5,3% в следующем году, согласно данным агентства макроэкономических исследований

Управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) прогнозирует, что рост китайской экономики в этом году составит 5,3 % благодаря восстановлению сектора недвижимости и увеличению внешнего спроса. В своем последнем отчете сингапурская организация подчеркнула, что стабилизация китайского сектора недвижимости в сочетании с постоянной политической поддержкой будет стимулировать инвестиции в недвижимость и способствовать росту экономики в регионе АСЕАН+3, куда входят страны Юго-Восточной Азии, Китай , Япония и Южная Корея. Прогноз роста AMRO превышает официальную цель Китая - около 5 % и прогноз Bloomberg - 4,6 % роста экономики страны в этом году.



Главный экономист AMRO, Хоу И Хор, заявил Bloomberg, что "Китай останется региональной державой и основным двигателем роста". Он признал наличие проблем в секторе недвижимости, заявив, что "на их преодоление потребуется некоторое время, но это произойдет, и мы ожидаем, что снижение темпов роста, возможно, произойдет в этом году".

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Кризис в китайском секторе недвижимости был вызван финансовыми трудностями, с которыми столкнулись крупные застройщики, в том числе China Evergrande Group и Country Garden, допустившие дефолт по своим долгам.