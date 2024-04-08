Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
AMRO: Экономика Китая вырастет на 5,3% в следующем году
Экономика страны, по прогнозам, вырастет на 5,3% в следующем году, согласно данным агентства макроэкономических исследований

реклама

Управление макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) прогнозирует, что рост китайской экономики в этом году составит 5,3 % благодаря восстановлению сектора недвижимости и увеличению внешнего спроса.В своем последнем отчете сингапурская организация подчеркнула, что стабилизация китайского сектора недвижимости в сочетании с постоянной политической поддержкой будет стимулировать инвестиции в недвижимость и способствовать росту экономики в регионе АСЕАН+3, куда входят страны Юго-Восточной Азии, Китай , Япония и Южная Корея. Прогноз роста AMRO превышает официальную цель Китая - около 5 % и прогноз Bloomberg - 4,6 % роста экономики страны в этом году.


Главный экономист AMRO, Хоу И Хор, заявил Bloomberg, что "Китай останется региональной державой и основным двигателем роста". Он признал наличие проблем в секторе недвижимости, заявив, что "на их преодоление потребуется некоторое время, но это произойдет, и мы ожидаем, что снижение темпов роста, возможно, произойдет в этом году".

реклама


Кризис в китайском секторе недвижимости был вызван финансовыми трудностями, с которыми столкнулись крупные застройщики, в том числе China Evergrande Group и Country Garden, допустившие дефолт по своим долгам.

#китай #экономика #япония #южная корея #прогноз #рост
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
6
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
11
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
13
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
11
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
8

Сейчас обсуждают

Яков Рудев
15:20
В прошлом августе - октябре мониторил цены на 7900xtx и 4080. В итоге взял 4080. С тех пор значительных изменений в цене на 7900xtx не увидел - как в августе 110+ было так и сейчас. Только появилась в...
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
ev_rus
15:19
Ну вот и все, очередное бу бу бу, пук в лужу и посылание на гору. Пришли люди со стороны, с форума и указали твое место около параши. Ну а как могло быть иначе, ты что хотел, аргументов по темам ноль...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
15:15
В сравнении с 4090 не норм, и это игры под патронатом амд.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Колючка
15:15
Сошлись два Мудреца, заглот и вротврот, кто же прав в этом споре?
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Всеволод Шевченко
15:15
В какой России, ты бредишь? В СССР - да, было, а Россия тут каким боком современная? И что она может в своих НИИ, еще не угробленных и не разграбленных капитализмом, придумать новое? А воплотить? Для ...
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
Дмитрий
15:13
да к тому же дал родственнице порулить амд.🤔😂
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Всеволод Шевченко
15:10
"Много чего в России проектировали... НИИ и КБ всяких было по дюжине на километр" Да, много чего было в Киевской Руси.... до сих пор по дюжине на километр тянется сопля из фонда подпитки патриотически...
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
Артём Николаев
15:08
А помните, как пиарили блуминг и различные плюшки DX10 в Обливионе?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AggroShkolyar
15:08
Эм... а самому что ли запрещено открыть видео в ютюбе и посмотреть канал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Дмитрий
15:07
"Depo, Yadro, iRU, «Элемент», «Аквариус», Kraftway" АХахахах сами ничего не делают, собирают из готовых запчастей у китайцев, и другое не завозите?
В РФ предложили исключить смартфоны и ноутбуки Apple, Samsung, Asus и Acer из параллельного импорта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем