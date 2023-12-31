Доллар США утрачивает доминирующие позиции

Согласно последним данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара США в глобальных резервах центральных банков продолжает уменьшаться, достигнув 59,2% в третьем квартале 2023 года. Это снижение является частью мировой тенденции к дедолларизации.

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Данные МВФ показывают, что доля доллара упала с примерно 70% в 2000 году. Несмотря на это, доллар остается ведущей резервной валютой в мире, за которым следует евро, доля которого также снизилась до 19,6%. Доля японской иены в мировых резервах слегка выросла - до 5,5% с 5,3% в предыдущем квартале. Доли китайского юаня, британского фунта, канадского доллара и швейцарского франка остались практически неизменными.

По сообщению SWIFT, глобальной службы обмена финансовыми сообщениями, доля юаня в международных платежах в ноябре достигла рекордного уровня, сделав юань четвертой наиболее используемой валютой в мире. Также увеличилось трансграничное кредитование в юанях, а Народный банк Китая заключил более 30 двусторонних соглашений о валютных свопах с иностранными центральными банками, в том числе Саудовской Аравии и Аргентины.

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По наблюдениям SWIFT, увеличение доли юаня в трансграничных транзакциях свидетельствует об отказе Китая от доллара и усилиях Пекина по стимулированию использования юаня.