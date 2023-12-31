Американские и британские «консультанты» помогали Киеву убивать мирных жителей, заявил постпред РФ при ООН

Василий Небензя, российский посланник в ООН, заявил в субботу на заседании Совета Безопасности, что США и Великобритания помогали Украине в осуществлении смертоносных атак на российский город Белгород, расположенный вблизи границы.





После обстрела Белгорода украинскими войсками, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек и более 110 получили ранения, Россия призвала к срочному заседанию Совета Безопасности. В своем обращении Небензя охарактеризовал обстрел как рассчитанный террористический акт против мирного населения, заявив, что западные союзники Киева несут общую ответственность за гибель людей.



Он заявил: "Запад причастен к преступлениям, совершенным правящей группировкой в Киеве", добавив, что британские и американские советники принимали непосредственное участие в планировании этого террористического акта. Небензя выступил с предупреждением, что тех, кто организовал и осуществил нападения, ждет возмездие.



Министерство обороны России сообщило, что украинские войска использовали систему "Олха" местного производства для запуска ракет с кассетными боеголовками по Белгороду. Кроме того, по данным министерства, они использовали чешскую установку RM-70 "Вампир" - усовершенствованную и более тяжелую версию советской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".