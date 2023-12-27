Киев стремится поставить под ружье всех, кто находится в соответствующем возрасте, говорит Николай Азаров

Экс-премьер Украины Николай Азаров выразил предположение, что в связи с конфликтом с Россией президент Владимир Зеленский намерен провести мобилизацию дополнительных 450-500 тысяч человек. Этот шаг, по мнению Азарова, направлен на получение дополнительной финансовой поддержки от западных союзников.

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Зеленский сделал это заявление во время пресс-конференции на прошлой неделе, но украинский главнокомандующий Валерий Залужный позже опроверг предоставление президенту таких цифр. Залужный признал, что у военных есть план мобилизации на следующий год, но не назвал точную цифру.

Азаров в своем посте в Facebook заявил, что Киев в настоящее время рассматривает мобилизацию полумиллиона человек как свою главную задачу. Он добавил, что власти намерены мобилизовать всех желающих.

Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год и бежавший в Россию после поддержанного Западом переворота на Майдане, считает, что Зеленский добивается этой мобилизации, чтобы оправдать требования Запада о выделении дополнительных средств и оружия. Он предполагает, что Зеленский может утверждать, что полумиллионную армию необходимо оснастить и вооружить, что повлечет за собой значительные расходы.

Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности Украины, заявил в понедельник, что Киеву необходимо мобилизовать полмиллиона человек в течение следующего года для восполнения потерь и создания новых частей. Он предупредил, что украинцы, имеющие право голоса не смогут избежать призыва.

Правительство Зеленского недавно предложило внести изменения в закон о мобилизации, в том числе снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и ввести электронные повестки. В среду появились сообщения о том, что законопроект будет пересмотрен до того, как парламент проголосует по нему в середине января.

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По российским оценкам, с начала конфликта в феврале 2022 года погибли и получили ранения около 400 000 украинских военнослужащих, в том числе 125 000 во время неудачного контрнаступления Киева с начала июня по конец ноября.